5 filmes de suspense para assistir nos cinemas paulistanos

Nós

(Us, EUA/2019, 116 min.) – Terror. Dir. Jordan Peele. Com Lupita Nyong�o, Elisabeth Moss. Adelaide e Gabe levam a família para passar um fim de semana na praia. Eles viajam com os filhos e se tornam reféns de um grupo misterioso. 16 anos.

Dogman

(Itália-França/2019, 102 min) – Drama. Dir. Matteo Garrone. Com Marcello Fonte. Um gerente de pet shop é persuadido por Simoncino, homem que o envolve em planos criminosos. 16 anos.

A Rebelião

(Captive State, EUA/2019, 109 min.) – Suspense. Dir. Rupert Wyatt. Com Vera Farmiga. Quase uma década após uma invasão alienígena no planeta, os dois lados do conflito habitam um bairro de Chicago. 14 anos.

Suspíria – A Dança do Medo

(Suspiria, EUA/2018, 152 min.) – Terror. Dir. Luca Guadagnino. Com Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth. Susie Bannion, jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Markos Tanz Company, em Berlim. Sob a orientação da renomada Madame Blanc, Susie acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela algumas de suas suspeitas obscuras sobre a escola.

Todos Já Sabem

(Todos lo Saben, Espanha/2019, 133 min.) – Drama. Dir. Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura retorna à Espanha para o casamento da irmã. Lá, encontra um antigo namorado. Na festa, um crime é cometido. 10 anos.