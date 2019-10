5 dicas para deixar um banheiro pequeno mais bonito e charmoso

Se já parece um desafio decorar um banheiro comum, imagine um banheiro pequeno. Mas veja por outro ângulo: esta também uma ótima oportunidade de exercitar a criatividade.

Quanto menor o espaço maior o desafio e também a lista de possibilidades.

Espaço do Traço Arquitetura / Anna Maria Parisi Espaço do Traço Arquitetura / Anna Maria Parisi

1. Claridade pode ser sinônimo de limpeza

Optar por móveis e revestimentos em cores claras e neutras é a saída mais fácil para quem quer decorar um banheiro. Se o cômodo é pequeno, esta é uma boa solução, pois acabará fazendo o cômodo parecer mais bem iluminado e amplo.

Outro efeito positivo é dar a impressão de que tal área – que tem a função de servir para o descarte de resíduos corporais – é limpa.

Renata Basques / Cyntia Sabat Renata Basques / Cyntia Sabat

2. Mais cor, por favor

Um banheiro todinho em branco pode parecer mais limpo – e limpeza, definitivamente, é algo que todos desejam de um ambiente assim. Agora, um ambiente com mais cor é mais atrativo, sem dúvidas. Nem toda cor cairá bem com a sua decoração, claro.

Verde e azul são as cores mais utilizadas pelos projetistas nesses casos. Porém, as tendências mudam com o passar dos tempos.

Bárbara Dundes/ Lissandra Mazaari Lissandra Mazari Bárbara Dundes/ Lissandra Mazaari Lissandra Mazari

3. Texturas são bem vindas

Atualmente, existem várias opções diferentes de revestimentos para paredes e pisos de banheiros no mercado. Algumas possuem cores bem vivas – claro, elas não precisam ser aplicadas em todas as superfícies.

Existem também as que imitam texturas de outros materiais, como madeira e cimento. Tem até mesmo papéis e adesivos próprios para áreas úmidas. E tudo isso fica muito bem em propostas modernas.

Laura Santos / Tetriz Arquitetura e Interiores Laura Santos / Tetriz Arquitetura e Interiores

4. Funcionalidade é a palavra-chave

Se o banheiro de sua casa é pequeno, não faz o menor sentido desperdiçar sua área com coisas sem importância. Lembre-se de escolher sempre peças que venham a somar na decoração, otimizando o espaço.

Se puder, pode ser bom instalar no local mais opções de armazenamento para itens do tipo limpeza e higiene íntima, como nichos e prateleiras. Mas um bibelô e outro pode ser interessante também.

Antes de encher o espaço com vários objetos ornamentais, só lembre que o “menos é mais”. Não se precisa de muito para deixar um banheiro pequeno charmoso.

É na simplicidade que se encontrada a maior sofisticação – um toque de cor, de textura e de brilho. Personalize o espaço para que ele o faça se sentir mais de bem consigo mesmo, confortável, bem disposto, feliz.

Pietro Terlizzi / Tetriz Arquitetura e Interiores Pietro Terlizzi / Tetriz Arquitetura e Interiores

5. Bibelôs podem encher o espaço de alegria

Certos objetos pequenos – fáceis de serem encontrados nas lojas – são capazes de deixar qualquer banheiro pequeno charmoso. Pra começar, tapetes e toalhas.

Bianchi & Lima Arquitetura / Aquiles Nicolas Kílaris Bianchi & Lima Arquitetura / Aquiles Nicolas Kílaris

Para pia, saboneteira e porta-trecos mais chiques – talvez sobre uma bandeja. Um espelho com moldura estilosa e quadrinhos personalizados nas paredes. E vasinhos de plantas e vidros de perfumes caros nas prateleiras.

O que acha? São diversas as maneiras de deixar seu banheiro mais charmoso. O limite é sua criatividade.

Estas dicas de decoração de banheiros foram criadas pela equipe Viva Decora.