5 dicas de bons restaurantes em São Paulo com serviço de delivery

Gero Panini

Inaugurada em junho, a marca mais informal do grupo Fasano aderiu há pouco ao delivery. É preciso baixar o próprio aplicativo da rede ou telefonar para a matriz, no Itaim Bibi. O panini montado com presunto cru, queijo brie, alface e tomate custa R$ 56 e o penne com creme de cogumelos é vendido a R$ 55. O preço da piadina com recheio de abobrinha, berinjela, tomates grelhados, queijo minas e orégano é R$ 38. Rua Iguatemi, s/n, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 3168-2494.

Gero Panini: panini de presunto cru com queijo brie, alface e tomate Gero Panini: panini de presunto cru com queijo brie, alface e tomate

Pastifício Primo

Desde a sexta-feira de 13 de março, as rotisserias da rede, que também fazem as vezes de restaurante, viram a procura aumentar até 20% por dia. A explicação é o delivery — a rede é parceira tanto do iFood quanto do Uber Eats e do Rappi. O sacottini de rabada ao vinho tinto custa R$ 8,99 (cada 100 gramas), enquanto o ravioloni de mussarela com geleia de pimenta de cheiro e castanha do Pará sai por R$ 7,99 (cada 100 gramas). Para abrir o apetite, a caponata com pimentas brasileiras é enviada por R$ R$ 8,99 (cada 100 gramas). A rede se prepara para abrir uma unidade em Moema, a quinta em São Paulo (também há uma Belo Horizonte, outra em Fortaleza e uma em Sorocaba). Rua Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3881-9080.

Pastifício Primo: Mezzaluna de cogumelos, tucupi preto e alho negro Pastifício Primo: Mezzaluna de cogumelos, tucupi preto e alho negro

Mocotó

Do festejado restaurante do chef Rodrigo Oliveira na Vila Medeiros — sempre lotado antes da pandemia em curso — pode chegar na sua casa, por exemplo, o clássico dadinho de tapioca com queijo de coalho e molho de pimenta agridoce (R$ 15,90). O baião de dois, para até três pessoas, é preparado por R$ 49,90 e o escondidinho de queijo de cabra com legumes custa R$ 45,90. É preciso recorrer ao iFood. Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100, Vila Medeiros, São Paulo, tel. (11) 29513056.

Mocotó: dadinhos de tapioca Mocotó: dadinhos de tapioca

Le Jazz Brasserie

O bistrô surgido em 2009 — hoje com quatro endereços, o último deles aberto no ano passado no Shopping Pátio Higienópolis — encerrou momentaneamente o atendimento presencial. Por meio do aplicativo do iFood, no entanto, é possível provar no sofá de casa o famoso ovo caipira poché, empanado e frito, acompanhado de cogumelos, azeite trufado e presunto cru (R$ 43) ou o baby beef extraído de gado Angus com molho de mostarda e espinafre (R$ 64). Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2359-8141.

Le Jazz Brasserie: Filet à la Moutarde Le Jazz Brasserie: Filet à la Moutarde

Z Deli

Uma das hamburguerias mais aclamadas da cidade, o Z Deli desenvolveu fritas exclusivas para o iFood — são mais fininhas, para não murchar, e a porção custa R$ 25. Aos hambúrgueres: o que ganha a companhia de cheddar, cebola tostada, maple syrup, bacon e molho barbecue sai a R$ 33, o mesmo valor do que leva o mesmo queijo, tomate, cebola, picles e molho da casa. A porção de pastrami com fritas, incrementada com queijo fundido, sour cream e cebolinha, custa R$ 36. Rua Francisco Leitão, 16, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2305-2200.