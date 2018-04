5 barcos luxuosos (e caros) que estarão no Rio Boat Show 2018

São Paulo – Mais uma vez, a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, será palco da 21ª edição do Rio Boat Show – um dos maiores salões náuticos indoor da América Latina -, que acontece entre os dias 14 e 22 de abril.

O evento reúne centenas de embarcações luxuosas, entre elas, o Azimut 83, da Azimut Yachts, avaliado em 23 milhões de reais. Embora a maioria das marcas não divulgue os preços dos barcos, na seleção a seguir todos os modelos custam mais de dois dígitos de milhões de reais. Confira:

Azimut 83

–

Um dos maiores modelos construídos pela Azimut Yachts, o Azimut 83 é uma das embarcações mais caras exposta no Rio Boat Show 2018. O iate, avaliado em 23 milhões de reais, possui 25,2 metros de comprimento e é dividido em três pavimentos.

Com decoração requintada, a embarcação possui quatro suítes sendo uma delas com hidromassagem, além de salão principal com sala de jantar, estar, cozinha e posto de comando principal.

Na parte externa, a flybridge, área aberta acima do cockpit, possui 42 metros quadrados com jacuzzi, posto de comando secundário, teto retrátil e espaços para descanso e refeições. O Azimut 83 tem ainda área para banhos de sol na proa, além de uma praça de popa ampla.

Segue 26 M

–

Um dos destaques do Rio Boat Show 2018 é o Segue 26 M. O iate argentino possui 26,2 metros de comprimento e é assinado pelo projetista Gino Gandino. O grande diferencial dessa embarcação é o acabamento sofisticado que combina madeiras maciças, laminados naturais e couros argentinos

O Segue 26 possui capacidade para 18 pessoas de dia e nove em pernoite, além de três tripulantes.

Schaefer 830

–

A embarcação do estaleiro catarinense Schaefer possui quatro suítes equipadas com ar-condicionado com capacidade para acomodar confortavelmente até oito pessoas. Para o dia, a capacidade da embarcação é para 23 pessoas de dia.

O iate de quase 25 metros de comprimento possui garagem para moto aquática e um bote de até quatro metros. Com três andares, TVs de Led com blu-ray, sala de jantar e de estar são outros diferenciais do Schaefer 830.

Cimitarra 600

–

O iate de quase 20 metros de comprimento é um dos modelos mais sofisticados do estaleiro gaúcho Cimitarra Yachts. A embarcação conta com duas suítes e um camarote, além de uma sala multifuncional. Ela acomoda 16 convidados de dia e 11 para pernoite.

Prestige 560

–

Com 18,22 metros de comprimento, o Prestige 560 – do estaleiro francês Prestige Yachts representado no Brasil pelo Yacht Center Group – possui três camarotes capazes de acomodar seis pessoas em pernoite – além das acomodações para a tripulação.