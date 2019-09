4ª temporada de “substituta” de La Casa de Papel é lançada na Netflix

São Paulo — A quarta (e última) temporada da série que a Netflix indicou como “substituta” de La Casa de Papel, Vis a Vis, está disponível na plataforma de streaming desde às 4h da manhã desta quarta-feira (25).

A série fala sobre a rotina de mulheres em uma prisão feminina, em uma trama parecida com a de “Orange Is The New Black” — mais ainda mais dramática e tenebrosa e, claro, com uniformes amarelos em vez de laranjas.

Além disso, duas atrizes de La Casa de Papel estão no elenco: Nairóbi (Alba Flores) e Inspetora Sierra (Najwa Nimri).

Assista ao trailer