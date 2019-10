4ª temporada de La Casa de Papel será uma bomba, diz produtor

São Paulo — Pode preparar os lenços e colocar “Bella, Ciao” para tocar: segundo o produtor da série, Alex Pina, a quarta temporada da produção da Netflix terá menos ação, muito mais drama e “várias bombas”.

Em entrevista ao site mexicano Estilo DF, Pina afirmou que “a próxima temporada será uma bomba por muitas razões”. “Saímos da 3ª temporada com um sentimento de vertigem, porque foi a primeira vez que produzimos para a Netflix. Tivemos que mostrar que poderíamos criar uma nova temporada com mais adrenalina e força. Agora, na 4ª temporada, o que estamos propondo é parar por um tempo, reduzir a velocidade das cenas para que possamos saborear dramaticamente alguns personagens e depois atingi-los com adrenalina novamente no meio da temporada. É uma temporada muito especial e com bombas muito poderosas”, conta.

A quarta temporada ainda não tem data de estreia confirmada, mas, um ator dadeixou escapar a informação.

Quinta temporada vem aí?

De acordo com o jornal espanhol Formula TV, a Netflix confirmou a produção da 5ª temporada de La Casa de Papel.

Segundo o site, a quinta parte será feita enquanto a quarta temporada estiver sendo exibida.

Está ansioso?