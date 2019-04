46 filmes e séries chegam à Netflix em maio. Veja as estreias

São Paulo – Em maio, 18 séries e 16 filmes de ficção chegam ao catálogo da Netflix no Brasil. Também entram sete documentários e conteúdos especiais e cinco novidades no catálogo infantil. Entre os seriados, todos são conteúdo original Netflix. A maioria dos filmes também é de criações próprias da plataforma de streaming.

Entre os filmes, o destaque é Um Limite Entre Nós (Fences, 2016), com Viola Davis e Denzel Washington. Davis levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por esse trabalho. Também chegam em maio o clássico de Steven Spielberg E.T. – O Extraterrestre (1982) e os filmes um e dois da saga Truque de Mestre (Now You See Me, 2013 e 2016), com Jesse Eisenberg, Dave Franco, Mark Ruffalo e Isla Fisher.

Já entre as séries, as mais aguardadas são a quarta temporada de Lucifer e a segunda temporada de The Rain. A terceira temporada da comédia Easy também estreia, junto com a segunda temporada de Ela Quer Tudo, adaptação do filme de 1986 de Spike Lee “She’s Gotta Have It”. Lee, que ganhou recentemente um Oscar de roteiro adaptado pelo filme “Infiltrados na Klan” (BlackkKlansman, 2018), escreve e dirige os episódios desse original Netflix.

Uma animação adulta também se destaca entre as séries. Tuca & Bertie, sobre a amizade de duas mulheres-pássaros que vivem no mesmo prédio. As personagens são dubladas por Tiffany Haddish e Ali Wong. Impossível não lembrar do mundo animalesco de outra animação de sucesso, BoJack Horseman.

Em maio também chega ao catálogo a minissérie em quatro episódios Olhos que Condenam (When They See Us), escrita e dirigida por Ava DuVernay, diretora indicada ao Oscar por Selma. A série expõe as graves falhas do sistema de justiça criminal dos EUA durante o caso conhecido como “Os Cinco do Central Park”.

Entre os especiais, o documentário John e Yoko: Só o Céu como Testemunha se destaca ao contar a história por trás do álbum Imagine, de 1971.

Confira os lançamentos de maio:

Filmes

1º de maio

Jogo do Dinheiro

Truque de Mestre

Truque de Mestre: O Segundo Ato

Loucademia de Polícia 5 – Missão Miami Beach

3 de maio

Nosso Último Verão (original Netflix)

O Outro Pai (original Netflix)

Está Tudo Certo (original Netflix)

9 de maio

E.T. – O Extraterrestre

10 de maio

Entre Vinho e Vinagre (original Netflix)

17 de maio

A gente se vê ontem (original Netflix)

24 de maio

Fim do Mundo (original Netflix)

Joy (original Netflix)

The Perfection (original Netflix)

Um Limite Entre Nós

30 de maio

Um Trapaceiro do Bem (original Netflix)

31 de maio

Meu Eterno Talvez (original Netflix)

Séries

3 de maio

Disque Amiga para Matar (original Netflix)

Tuca & Bertie (original Netflix)

Operação Ecstasy (original Netflix)

8 de maio

Lucifer: Temporada 4 (original Netflix)

9 de maio

Movimento Tiny House (original Netflix)

10 de maio

The Society (original Netflix)

Easy: Temporada 3 (original Netflix)

Irmãs de Cela (original Netflix)

12 de maio

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 3 (original Netflix)

17 de maio

Mandou Bem: Temporada 3 (original Netflix)

The Rain: Temporada 2 (original Netflix)

24 de maio

Ela Quer Tudo: Temporada 2 (original Netflix)

Dilema: Parte 1 (original Netflix)

31 de maio

Good Girls: Temporada 2 (original Netflix)

como+vender+drogas+rápido (original Netflix)

Bad Blood: Temporada 2 (original Netflix)

Labirinto Verde: Temporada 2 (original Netflix)

Olhos que Condenam: Minissérie (original Netflix)

Documentários e especiais

1º de maio

Virando a Mesa do Poder (original Netflix)

John e Yoko: Só o Céu como Testemunha

Last Breath

10 de maio

ReMastered: O Rei Leão e o Músico Esquecido (original Netflix)

14 de maio

Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate (original Netflix)

21 de maio

Wanda Sykes: Not Normal (original Netflix)

31 de maio

Bandidos na TV (original Netflix)

Crianças e família

1º de maio

Disney – Sou Luna: Temporada 2

3 de maio

A cidade dos cogumelos: Temporada 2 (original Netflix)

10 de maio

As Aventuras das Harvey Street: Temporada 2 (original Netflix)

13 de maio

Resgate em Malibu (original Netflix)

17 de maio

Chip e Potato (original Netflix)