4 truques de limpeza para manter a casa em ordem o ano todo

São Paulo – Com a correria do dia a dia, muito se fala sobre otimização de tempo na hora de deixar a casa sempre limpa e organizada, mesmo porque alguns itens e espaços precisam de manutenção constante, já outros podem ser limpos em intervalos maiores.

Se você não dispõe de muito tempo, mas adora aquela sensação de casa limpa, a equipe do Apartment Therapy, site especializado em organização e limpeza, listou alguns truques para deixar a casa sempre em ordem sem muito esforço.

De acordo com especialistas no assunto, nem tudo precisa ser limpo toda semana. Alguns itens pedem limpeza a cada três meses, por exemplo. Outros precisam ser limpos apenas uma vez por ano. Confira a seguir as dicas:

Uma vez por semana

De acordo com especialistas do Apartment Therapy, uma vez na semana, as roupas de cama e as toalhas de banho devem ser trocadas e lavadas religiosamente.O piso da casa é outro item que precisa de atenção. Varrer, esfregar ou aspirar o chão deve ser feito no mínimo uma vez na semana também.

O banheiro é outro ambiente que precisa de manutenção semanal, pelo menos a pia, o vaso sanitário e o box devem ser lavados em um dia fixo da semana.

Uma vez por mês

Mensalmente, as janelas devem ser limpas e, quando possível, até lavadas; assim como os rodapés, as persianas ou cortinas e os armários de toda a casa.

Os especialistas em limpeza e organização também sugerem que uma boa faxina no banheiro seja feita mensalmente de cima a baixo.

Uma vez a cada três meses

Alguns itens não necessitam de manutenção constante, mas devem ser limpos a cada três meses, de acordo com o Apartment Therapy. Geladeira, luminárias, forno da cozinha, filtro do ar condicionado e os colchões merecem atenção de tempos em tempos.

Uma vez por ano

Todos os tapetes da casa, o sofá, poltronas, cobertores, travesseiros e almofadas devem ser lavados e/ou higienizados no mínimo uma vez por ano, de acordo com especialistas da limpeza e organização.