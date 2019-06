4 novos equipamentos para facilitar sua prática esportiva no dia a dia

Dar início a uma rotina esportiva por conta própria é fácil. O difícil é não jogar a toalha na semana seguinte. Tanto para os desistentes quanto para quem está com a força de vontade em dia, a tecnologia é um ótimo aliado. Reunimos lançamentos que ajudam os primeiros a se sentir estimulados a continuar queimando as calorias e que permitem conferir os resultados obtidos. E algo do qual os persistentes também não abrem mão.

Fone Shure SE425

Para quem não dispensa trilha sonora na hora de praticar esportes e leva música a sério, este fone da Shure, mais conhecida pelos microfones, é um ótimo investimento. Intra-auricular, garante ótimo som e isola bem os barulhos externos (até 37 dB do ruído ambiente). Destacáveis, os cabos evitam que os fones, com acabamento transparente ou metalizado, caiam no chão e oferecem uma alternativa à opção wireless. O equipamento dispõe de um tweeter dedicado e dual woofers que favorecem a clareza do áudio e graves encorpados. R$ 1.499,99. https://br.shure.com

Fone Shure SE425 Fone Shure SE425

Fitbit Alta HR

Se você nunca aderiu às pulseiras fitness, a Fitbit Alta HR é um excelente ponto de partida. Diferentemente de um smartwatch, dispõe de bateria com autonomia para uma semana inteira. O equipamento monitora passos, calorias queimadas, o sono e a frequência cardíaca e te motiva a entrar em forma ao lançar pequenos desafios. Se seu smartphone estiver por perto, a pulseira avisa sobre ligações, mensagens e tarefas. Disponível em seis cores, só não é à prova de água. R$ 1.280. http://www.fitbit.com

Fitbit Alta HR Fitbit Alta HR

Zoom Terra Kiger 5

Desenvolvido para corridas off-road, o Zoom Terra Kiger 5 pertence à coleção “Athlete in Progress”, da qual fazem parte produtos de performance, vestuário para depois da corrida e sneakers, tudo inspirado em linhas antigas da Nike. O novo modelo tem pontas nas solas, cadarços grossos e detalhes retrô. Anunciado em maio, ele foi lançado globalmente em junho, com três combinações de cores. US$ 180. http://www.nike.com.br

Zoom Terra Kiger 5 Zoom Terra Kiger 5

Suunto 9 Baro Titanium

Lançado em maio, o relógio GPS Suunto 9 Baro Titanium foi desenvolvido para aventuras extremas. Não à toa, homenageia a insana competição Red Bull X-Alps, que envolve corrida, caminhada, montanhismo e parapente – a nona edição da prova ocorreu entre 15 e 21 de junho. O equipamento pode ser adaptado para mais de 80 modos esportivos, resiste na água a uma profundidade de até 100 metros, faz leituras de altitude e dispõe de uma bateria com até 120 horas de duração. Com tira de silicone, vem com uma segunda opção de tecido especial com o logotipo da corrida. Foram confeccionados somente 1.138 exemplares numerados. € 749. http://www.suunto.com