4 lançamentos de câmeras fotográficas vintage

São Paulo – Para muita gente fotografia já é sinônimo de smartphones e ponto final. E a qualidade das câmeras com os quais os aparelhos mais modernos estão equipados serve de argumento indiscutível. Mas é claro que a fotografia profissional ainda não pode recorrer aos megapixels ou às lentes disponíveis nos celulares, mesmo os mais tecnológicos.

Por outro lado, os fabricantes das câmeras tradicionais não parecem dispostos a jogar a toalha. E fazem o possível para continuar seduzindo os aficcionados por elas. Com as câmeras com aspecto vintage, por exemplo, que reforçam a característica atemporal da fotografia.

Há lançamentos, alguns ainda não vendidos no Brasil, que miram inclusive as novas gerações. Confira a seguir.

Leica CL – 100 Jahre Bauhaus

O design clássico embute a ideia de que a forma deve estar a serviço da função, como pregava a Bauhaus, fundada em abril de 1919. O nome da escola alemã vem impresso no revestimento de couro e na alça com a mesma tipografia criada em 1929 por Joost Schmidt, um dos primeiros alunos da lendária instituição. A adoção do preto como fundo do logotipo da Leica é mais um tributo à simplicidade apregoada pela Bauhaus. Lançada no dia 17 de maio, a câmera vem equipada com lente Elmarit-TL 18 f/2.8, sensor de 24 megapixels e processador Maestro II. Só 150 unidades foram confeccionadas. US$ 3.750, Site

Canon IVY CLIQ+

Canon IVY CLIQ+ Canon IVY CLIQ+

Pode ser que você não lembre ou sequer tenha testemunhado algo assim, mas houve uma época na qual cliques davam origem a fotografias impressas. Com a IVY CLIQ+, lançada em março, a Canon almeja resgatar essa época com a ajuda das novas gerações – estão explicadas as cores chamativas dos modelos. A resolução do sensor é de apenas 8 megapixels, mas o maior trunfo da câmera é ser também uma impressora. Com a ajuda de um aplicativo, os usuários podem manipular as imagens e adicionar filtros e intervenções. US$ 160, Site

Fujifilm GFX100

Fujifilm GFX100 Fujifilm GFX100

Para quem se habitou a achar que fotografia se resume ao Instagram esta câmera de médio formato da Fujifilm pode parecer uma peça de museu. Atualíssima, ostenta corpo de seis polegadas que resiste bem às intempéries do tempo, pesa 1,3 quilo e grava em 4K. A resolução impressionante, de 102 megapixels, é favorecida por um sensor de 55 milímetros e pelo estabilizador de imagem 5-Axis. US$ 10 mil, Site

Polaroid Onestep Plus

Polaroid Onestep Plus Polaroid Onestep Plus

A companhia que ganhou fãs ao mesclar tecnologia com fotografia analógica atualizou no ano passado sua câmera OneStep 2, aquela lançada há dois anos e que ganhou uma versão em homenagem ao seriado “Stranger Things”. O “plus a mais” do modelo é uma segunda lente ideal para retratos que permite chegar mais perto, com resultados melhores, e uma bateria com maior duração. Por meio do sistema Bluetooth a câmera pode ser conectada a um aplicativo que permite alterar diversas configurações antes de cada registro. US$ 195, Site