4 hotéis de luxo no Brasil que não fazem cara feia para quem leva crianças

Grande Hotel São Pedro, Águas de São Pedro (SP)

Para os adultos, atrativos como menu-degustação surpresa, criado a partir dos vinhos escolhidos para a refeição (R$ 350 por pessoa, bebidas à parte). Para as crianças, um parque aquático com direito a tobogãs e piso antiderrapante e macio, entre outras atrações. A 184 km de São Paulo, o Grande Hotel São Pedro se empenha para atender os anseios tantos de adultos que não abrem mão de mordomia quanto de crianças que se entediam em um piscar de olhos. Administrado pelo Senac, o complexo dispõe de uma estrutura de lazer que se espalha por 7 mil metros quadrados. Inclui quatro piscinas, uma delas coberta e climatizada a contento, SPA, quadras de tênis, campo de futebol society e ginásio poliesportivo. Bem arborizada e repleta de quatis, a propriedade pode ser explorada de bicicleta – é só deixar as crianças sob os cuidados da equipe de monitores. Banheiros com piso de mármore, banheira, amenities da Trousseau e smart TV são alguns dos atributos dos quartos. Diárias a partir de R$ 980. grandehotelsenac.com.br

Fazenda Capoava, Itu (SP)

O galo músico, diferente dos que todo mundo conhece, canta por até 30 segundos, sem estridência. Ele é uma das estrelas da fauna da Fazenda Capoava, que também abriga cavalos manga-larga, carneiros, cabritos, porcos, patos e gansos. Os animais fazem a alegria dos pequenos hóspedes do complexo, instalado numa antiga fazenda a 90 quilômetros de São Paulo – a sede é de 1750. Enquanto as crianças ficam entretidas com a ajuda da equipe recreativa, os pais podem aproveitar as piscinas climatizadas e as saunas, andar de caiaque ou de stand-up paddle pelo lago, fazer massagens ou explorar a região a pé ou pedalando. Especializado em comida brasileira, o restaurante abre espaço apenas para vinhos nacionais. As amplas acomodações são equipadas com mimos como cafeteira da Nespresso, lareira e TV de LCD. Pacotes a partir de R$ 2.902. fazendacapoava.com.br

Fasano Angra dos Reis (RJ)

Oficina de pizza, aulas de artes e música, rodas de história e passeio na horta são algumas das atividades já oferecidas pelo luxuoso hotel, dentro do prestigioso condomínio FRAD.E, aos hóspedes-mirins. O empreendimento tem sessenta apartamentos, todos com vista para o mar, e mordomias como tratamento relaxante dentro de um tanque de flutuação com água do Mar Morto, oferecido no spa de 2 mil metros quadrados. Há ainda piscinas abertas e um boulevard com diversas lojas. A cargo do chef Pedro Franco, o restaurante Crudo é especializado em receitas que levam vieiras, camarões, lagostins e peixes variados, como beijupirá, cherne, pargo, robalo, atum, olho de boi e por aí vai. Diárias a partir de US$ 393. fasano.com.br

Botanique Hotel & Spa, Serra da Mantiqueira (SP)

Para quem tem filhos, julho é o único mês no qual é possível se hospedar com eles no incensado hotel na Serra da Mantiqueira – nas demais épocas do ano as crianças são vetadas. Entre Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, o empreendimento se espalha por uma área de 1,2 milhão de metros quadrados onde reina o silêncio da natureza (o uso do carro é vetado). Há apenas seis suítes, enfileiradas na área central do hotel, próximas do bar, do restaurante, do SPA e da biblioteca, e somente onze vilas, espalhadas pela imensa propriedade e com direito a total privacidade. As acomodações medem entre 100 e 300 metros quadrados. São decoradas com peças de designers celebrados e dispõem de mimos como mini bar com consumo livre. O SPA chama atenção por oferecer tratamentos raros. Há, por exemplo, uma sauna seca individual com direito a uma parede de vidro, do chão ao teto, que não embaça com o vapor e permite contemplar a paisagem. Diárias a partir de R$ 1.660. botanique.com.br