4 filmes que chegam aos cinemas brasileiros nesta quinta (15)

São Paulo — Quatro filmes chegam às salas de cinema no Brasil hoje (15). A maior expectativa é para o novo filme de Quentin Tarantino, “Era Uma Vez Em… Hollywood”.

O filme, com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie arrancou algumas das melhores críticas da carreira do diretor e fez sucesso quando estreou, no Festival de Cannes. DiCaprio e Pitt também foram elogiados pela imprensa ao redor do mundo, que descreveu suas atuações como as melhores de suas carreiras.

Confira as estreias:

“Era Uma Vez Em… Hollywood”

Direção: Quentin Tarantino

Com: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Bruce Dern

2h41 / Estados Unidos / Título original: “Once Upon a Time In… Hollywood” / Drama, Comédia

Na Los Angeles de 1969, nos anos finais da Era de Ouro de Hollywood, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê (Brad Pitt) estão dispostos a conquistar a cidade com fama e dinheiro. Seus caminhos acabam se cruzando com o de Sharon Tate (Margot Robbie) e o culto macabro de Charles Manson.

“Noite Mágica”

Direção: Paolo Virzi

Com: Francesco Piccolo, Francesca Archibugi

2h05 / Itália / Título original: “Notti magiche” / Comédia, Drama

Quando um famoso produtor de cinema italiano é encontrado morto, a polícia passa a desconfiar de três jovens roteiristas que estiveram perto dele. Seus depoimentos à polícia desencadearão uma revisão da história do próprio cinema italiano, distante de sua Era de Ouro.

“Eu Sou Brasileiro”

Direção: Alessandro Barros

Com: Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos, Letícia Spiller

1h25 / Brasil / Drama

Léo (Daniel Rocha) vai arriscar até o fim para manter seu sonho de ser um jogador de futebol famoso, mesmo que os problemas de sua rotina no subúrbio da cidade atrapalhem seu caminho.

“Espero tua (Re)volta”

Direção: Eliza Capai

1h33 / Brasil / Documentário

Com imagens de arquivo das manifestações de 2013 no Brasil, o documentário segue três estudantes durante as manifestações de 2015 em escolas estaduais.