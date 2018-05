4 dicas de organização para praticar diariamente (além de arrumar a cama)

São Paulo – Arrumar a cama todas as manhãs é primeiro passo para começar bem o dia e deixar o quarto com aspecto de organizado, mas além de esticar lençóis e cobertores, existem outras maneiras simples que devem ser praticadas diariamente para ter aquela sensação de casa sempre em ordem.

A equipe do Apartament Therapy, site especializado em organização e limpeza, listou quatro dicas simples para que a casa fique sempre com a aparência de limpa e arrumada sem muito esforço. Confira a seguir:

1 – Não deixe louça do jantar para o dia seguinte

Colocar as coisas em seus devidos lugares antes de terminar o dia é a maneira mais fácil de começar o dia seguinte longe de qualquer bagunça e isso inclui, por exemplo, lavar a louça do jantar antes de ir para cama.

Normalmente, quando a louça do jantar fica para o dia seguinte, ela vai se juntar com os utensílios usados no café da manhã, o acumulo pode tornar a tarefa de lavar louça mais exaustiva.

2 – Não deixe roupas e sapatos espalhados pela casa

Sempre que tirar um casaco ou um sapato procure guardá-los no armário ou em um local destinados a eles. Nunca deixe os sapatos na porta ou o casaco pendurado em uma cadeira. Certos hábitos quando praticados com regularidade acabam sendo feitos sem que a gente perceba.

3 – Mantenha as coisas sempre no mesmo lugar

A chave do carro, o controle da TV, as correspondências são objetos que normalmente não possuem lugares fixos para serem guardados. De acordo com o Apartament Therapy, todos as coisas precisam sempre ser guardadas no mesmo lugar, pois assim fica mais fácil de encontrá-las.

4 – Faça uma tarefa pesada por dia

Se você não conta com a ajuda de ninguém para limpar e organizar a casa, o ideal é que todos os dias pelo menos uma tarefa pesada seja feita, como, por exemplo, limpar o box do banheiro, lavar o chão da cozinha ou o quintal.

As tarefas mais pesadas e que demandam mais tempo se diluídas durante os dias da semana não pesam tanto e a casa sempre vai passar aquela sensação agradável de limpeza e ordem.