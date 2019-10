4 dicas de cultura e gastronomia para o fim de semana

O método Kominsky, 2ª temporada

Assim como “Grace and Frankie”, a série estrelada por Michael Douglas e Alan Arkin faz graça com as agruras de envelhecer. Mas não se engane: nenhuma delas se propõe a exaltar a chamada “melhor idade”.

Com a próstata debilitada, Sandy Kominsky (Michael Douglas) já não pode desempenhar o papel de galanteador de outrora e agora pena na mão de seus alunos.

O “frenemy” que lhe indica um urologista é Norman (Alan Arkin), mais velho e ainda mais infeliz que o primeiro. Para piorar, Norman está às voltas com uma filha problemática, vivida por Lisa Edelstein (a diretora do hospital de “House”).

A série é produzida por Chuck Lorre, o criador de “Two and a Half Men” e “The Big Bang Theory”. Danny DeVito é outra estrela do elenco.

Onde assistir: Netflix, estreia dia 25 de outubro.

Mesa SP

Pelo terceiro ano seguido, o Memorial da América Latina foi escolhido para sediar o Mesa SP, um dos principais eventos do país dedicado à gastronomia. Envolve aulas de culinária com profissionais renomados, degustações, palestras, feira de produtores e o congresso Mesa Tendências. O tema da vez é a “Cozinha de Transição: novos significados para um planeta em mutação”.

Iniciado dia 24, o evento pela primeira vez incluiu em sua programação aulas voltadas para as cozinhas vegana e vegetariana e a participação de autoridades internacionais no assunto, como o chef norte-americano Matthew Kenney, especialista em vegetais.

O espaço Brasa na Mesa, no entanto, para a alegria dos carnívoros, continua, assim como o Mesa Vinhos. Com entrada franca, o Farofa acolhe produtores brasileiros e é animado por shows e apresentações de dança – as demais atrações custam a partir de R$ 126. Programação completa em http://www.mesasp.com.br

Onde: Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, portão 6, Barra Funda, São Paulo. Até 27 e outubro.

Après nous le déluge, de Mimi Lauter

Nascida em São Francisco, nos Estados Unidos, e radicada em Los Angeles, Mimi Lauter expõe pela primeira vez, individualmente, no Brasil, na unidade paulistana da galeria Mendes Wood DM. Traduzido para o português, o título da exposição é “Depois de nós o dilúvio”.

A mostra reúne pinturas recentes feitas com bastão de óleo sobre papel. Abstratas, mas com figurações aqui e ali, que lembram vísceras humanas, elas são o reflexo do interesse da artista por diferentes mitologias, obras literárias e acontecimentos históricos, além de questões psicológicas.

Onde: Mendes Wood DM, Rua da Consolação, 3.368, Jardins, São Paulo, (11) 3081-1735. Até 14 de novembro.

Muirapiranga, de Elizabeth Titton

A escultora Elizabeth Titton presta tributo à natureza com uma série de árvores de grandes dimensões feitas com aço corten. Em cartaz na Funarte SP, a coleção se vale do nome de uma árvore amazônica de madeira vermelha, similar ao pau-brasil.

Ao todo são 21 obras com até 4 metros de altura que convidam a refletir sobre o descaso de boa parte da humanidade pela natureza. A vegetação é representada por portais e obeliscos.

Sete esculturas foram impressas em 3D, com aproximadamente 40 centímetros de altura, para que visitantes com deficiências visuais também possam apreciar a exposição.

Onde: Funarte SP, Alameda Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, São Paulo. Até 20 de janeiro.

São Paulo. Até 20 de janeiro.