4 das melhores piscinas dentro de hotéis no Brasil

Palácio Tangará, São Paulo

Envolto pelo Parque Burle Marx, na região do Panamby, em São Paulo, o grandioso hotel soma 141 espaçosos apartamentos, todos voltados para a vegetação típica da Mata Atlântica. Depois que se cruza o lobby, decorado com esmero pela arquiteta Patricia Anastassiadis, todas as atenções se voltam para a monumental piscina externa – há uma segunda, coberta, com fundo de mármore. Gaúcho de Santo Ângelo, o chef Felipe Rodrigues está à frente do restaurante do hotel, assinado pelo francês Jean-Georges Vongerichten, cujo estabelecimento em Nova York já teve a cotação máxima no guia “Michelin” – hoje tem duas estrelas. No ano passado, quando Rodrigues foi alçado a chef-executivo do Tangará, o restaurante foi laureado com uma estrela “Michelin”. Um dos mais classudos da cidade, o bar Burle, prepara drinques com maestria, embora a preços não muito palatáveis e para pouquíssimos clientes. Diárias a partir de R$ 1310. oetkercollection.com

Palácio Tangará, em São Paulo Palácio Tangará, em São Paulo

Fasano, Salvador

A badalada piscina do hotel Fasano em Ipanema que nos perdoe, mas a da unidade em Salvador, com a mesmerizante Baía de Todos-os-Santos como pano de fundo, leva a melhor. Inaugurado em dezembro passado, o sétimo hotel do grupo encontra-se na Praça Castro Alves, perto da saída superior do Elevador Lacerda. Ocupa a antiga sede do jornal “A Tarde”, um edifício de onze andares e estilo art déco que foi inaugurado em 1930 e, na última década, restaurado sob a supervisão do arquiteto Isay Weinfeld. A fachada, revestida com argamassa misturada a pó de pedra, ganhou toldos vermelhos que poupam do sol as janelas de madeira. O térreo abriga uma filial do restaurante Fasano. Suas paredes foram cobertas com fibra de bananeira e enfeitadas com obras de arte garimpadas em ateliês locais. Recipientes de latão originalmente usados na produção de açúcar foram transformados nos majestosos lustres do bar. Predominantemente italiano, o cardápio abre espaço para alguns pratos regionais assinados pela chef Tereza Paim, uma das maiores autoridades em comida baiana. Diárias a partir de US$ 319. fasano.com.br

Hotel Fasano, em Salvador Hotel Fasano, em Salvador

Essenza, Jericoacoara

Um dos preferidos das celebridades e dos influenciadores digitais, o hotel bem poderia ser definido com um emaranhado de piscinas com dormitórios no entorno. Com 50 metros quadrados, os lounges Essenza têm saída direta para a piscina de 1300 metros quadrados – sim, basta pisar na varanda e mergulhar. Já as habitações chamadas de Cult, com a mesma metragem, ficam no andar superior. Essas, por sua vez, possuem, cada uma, sua piscina privativa, com borda de vidro para não atrapalhar a impactante visão do mar e do horizonte. Todos estão equipados com cama king size e os mimos de praxe. O hotel fica a 100 metros do centro da Vila de Jericoacoara e a 300 metros da duna pôr do sol. Diárias a partir de 1.650. essenzahotel.com.br

Essenza, Jericoacoara Essenza, Jericoacoara

Hotel Santa Teresa/MGallery by Sofitel, Rio de Janeiro

Adquirido pelo grupo Accor em 2016, o sempre cultuado Hotel Santa Teresa, aquele que hospedou a Amy Winehouse em 2011, se destaca pela piscina com vista panorâmica e pelo SPA que oferece tratamentos com a chancela da rede L’Occitane. Não hóspedes podem usufruir do Bar dos Descasados, que prepara drinques inventivos como o english mojito, união de gim, água tônica, folhas de hortelã, limão e bitter de laranja, e do restaurante contemporâneo Térèze, sob o comando do chef Esteban Mateu. Adepto das plantas alimentícias não convencionais, as pancs, ele prepara entradas como pamonha crocante com azedinha e alho assado e principais como bife ancho ao molho de especiarias com repolho-roxo, lardo, tempurá de mil-folhas e homus de cenoura. Diárias a partir de R$ 981. santateresahotelrio.com