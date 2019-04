4 atrações de séries e filmes que serão inauguradas na Califórnia em 2019

São Paulo – Além de visitas aos estúdios onde são gravados filmes clássicos, casas de celebridades e parques temáticos, viajantes poderão incluir em seu roteiro pela Califórnia ao menos mais quatro atrações que prometem agradar fãs de cinema, música e cultura pop.

A área temática “Star Wars: Galaxy´s Edge” no parque da Disney, a Academy Museum of Motion Pictures, uma atração da série Stranger Things na “Horror Nights” da Universal e também uma corrida 5K com Minions serão inauguradas até o final deste ano no Golden State.

Veja abaixo mais informações sobre cada uma delas:

Star Wars: Galaxy´s Edge

Star Wars: Galaxy’s Edge, ICourtesy Disney Parks/Handout via REUTERS Star Wars: Galaxy’s Edge, ICourtesy Disney Parks/Handout via REUTERS

A Disneyland inaugura no dia 31 de maio uma nova área temática dentro do parque em Anaheim, cidade localizada no sul da Califórnia. Além de novas atrações, que incluem montanhas russas e simuladores, as lojas com produtos licenciados, restaurantes temáticos e decoração do ambiente prometem levar apaixonados pela franquia até o parque.

Saiba mais aqui.

Academy Museum of Motion Picture

Museu da Academia de Cinema em Hollywood Museu da Academia de Cinema em Hollywood

O museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar, tem como objetivo reunir e relembrar a memória de filmes icônicos. Previsto para inaugurar em Los Angeles ainda este ano, vai exibir peças de acervo, desde objetos de cena até figurinos usados pelos atores.

Saiba mais no site.

Stranger Things no Halloween da Universal

Stranger Things no Halloween da Universal Stranger Things no Halloween da Universal

O grande sucesso da série original da Netflix irá retornar às “Horror Nights” do estúdio da Universal em Hollywood. A partir do dia 13 de setembro, na época do Halloween, a atração terá novos labirintos inspirados na segunda e terceira temporada da história de suspense.

Clique para saber mais.

Minions 5K

Corrida com Minions Corrida com Minions

Já imaginou correr com Minions? Os personagens do filme “Meu Malvado Favorito” desafiam fãs para uma corrida de 5 quilômetros no Universal Studios Hollywood. Para participar basta ter mais de 5 anos de idade, pois o evento aceita todos os níveis de experiência no esporte. Os participantes correm pelos arredores do parque, inclusive lugares que fazem parte do tour dos bastidores, e são acompanhados em todo o percurso pelos bonecos amarelos, que entregam uma medalha especial e tiram fotos com os corredores na linha de chegada. O evento acontece nos dias 11 e 12 de maio e as vagas são limitadas.

Saiba mais aqui.