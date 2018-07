37% dos brasileiros não queriam revanche contra Alemanha, diz pesquisa

São Paulo – Com o 7×0 entalado na garganta há quatro anos, era de se esperar que a maioria dos brasileiros desejasse ansiosamente por um novo confronto final com a Alemanha na expectativa de que a seleção desse a volta por cima.

Porém, uma pesquisa feita logo após o jogo do Brasil contra a Sérvia, na última quarta-feira (27), indicou que 37% dos torcedores brasileiros não gostariam de uma revanche contra os alemães nesta Copa do Mundo, enquanto outros 63% queriam a oportunidade de “vingança”.

Os dados são de um levantamento feito pela empresa de pesquisas Alexandria Big Data, que perguntou a 1.492 pessoas que assistiram ao jogo quais foram suas impressões da terceira partida do Brasil na Copa da Rússia.

Na opinião dos entrevistados, o fato mais legal da quarta foi o Brasil ter sido classificado em primeiro lugar do grupo, apontado por 63%. A desclassificação da Alemanha, derrotada horas antes pela Coreia do Sul, foi apontada pelos outros 37% como o melhor do dia.

A empolgação média do torcedor brasileiro, em uma escala de 0 a 10, ficou em 8 na pesquisa.

Philippe Coutinho foi apontado por 31% dos pesquisados como o melhor jogador do Brasil contra a Sérvia. Já o técnico Tito recebeu nota média de 8,1 dos torcedores.