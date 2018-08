35 filmes imperdíveis para assistir nos cinemas em agosto

São Paulo – Para agosto, opções de boas estreias nos cinemas não vão faltar em todo o Brasil.

A partir desta quinta-feira (02), chegam às telonas superproduções nacionais e estrangeiras, como a sequência do musical Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, dirigido por Ol Parker, e o drama Acrimônia, que teve direção de Tyler Perry.

Depois da segunda quinzena do mês, Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível, que contou com a direção de Marc Forster, e O Protetor 2, protagonizado por Denzel Washington, são produções que estreiam no dia 16.

Entre os lançamentos nacionais, O Nome da Morte, dirigido por Henrique Goldman, e Como é Cruel Viver Assim, de Julia Rezende, também estão previstos para chegar aos cinemas em agosto

Confira a seguir os trailers e as fichas técnicas de 35 filmes para ver nos cinemas este mês:

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo – Dia 02

Direção: Ol Parker

Gênero: Musical

Duração: 114 minutos

Elenco: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Ana e Vitória – Dia 02

Direção: Matheus Souza

Gênero: Comédia

Duração: 115 minutos

Elenco: Ana Caetano, Vitória Falcão, Victor Lamoglia, Thati Lopes, Erika Mader, Clarissa Müller, Bryan Ruffo, Bruce Gomlevsky, Caíque Nogueira e Hamilton Dias

País de origem: Brasil

A Outra História do Mundo – Dia 02

Direção: Guillermo Casanova

Gênero: Comédia

Duração: 105 minutos

Elenco: César Troncoso, Roberto Suárez, Natalia Mikeliunas e outros atores

País de origem: Uruguai

Café – Dia 02

Direção: Cristiano Bortone

Gênero: Drama

Duração: 110 minutos

Elenco: Hichem Yacoubi, Dario Aita, Fangsheng Lu e outros atores

Países de origem: Bélgica, China e Itália

Acrimônia – Dia 02

Direção: Tyler Perry

Gênero: Drama

Duração: 120 minutos

Elenco: Taraji P. Henson, Danielle Nicolet, Jazmyn Simon e outros atores

País de origem: Estados Unidos

O Nome da Morte – Dia 02

Direção: Henrique Goldman

Gênero: Drama

Duração: Não informado

Elenco: Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos, Matheus Nachtergaele, Tony Tornado, Augusto Madeira e Martha Nowill

País de origem: Brasil

De Carona para o Amor – Dia 02

Direção: Franck Dubosc

Gênero: Comédia

Duração: 109 minutos

Elenco: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein e outros atores

País de origem: França

Você Nunca Esteve Realmente Aqui – Dia 09

Direção: Lynne Ramsay

Gênero: Suspense

Duração: 90 minutos

Elenco: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman e outros atores

Países de origem: Estados Unidos, França e Reino Unido

Megatubarão – Dia 09

Direção: Jon Turteltaub

Gênero: Ação

Duração: 114 minutos

Elenco: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson e outros atores

País de origem: Estados Unidos

A Aparição – Dia 09

Direção: Xavier Giannoli

Gênero: Drama

Duração: 137 minutos

Elenco: Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao e outros atores

País de origem: França

O Animal Cordial – Dia 09

Direção: Gabriela Amaral Almeida

Gênero: Suspense

Duração: 96 minutos

Elenco: Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos, Camila Morgado, Jiddu Pinheiro, Ernani Moraes, Humberto Carrão, Ariclenes Barroso e outros atores

País de origem: Brasil

Tesnota – Dia 09

Direção: Kantemir Balagov

Gênero: Drama

Duração: 118 minutos

Elenco: Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova e outros atores

País de origem: Rússia

Vidas à Deriva – Dia 09

Direção: Baltasar Kormákur

Gênero: Romance

Duração: 98 minutos

Elenco: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Os Incontestáveis – Dia 09

Direção: Alexandre Serafini

Gênero: Ação

Duração: 83 minutos

Elenco: Fabio Mozine, Will Just, Tonico Pereira, fernando Teixeira e Leo Pyrata

País de origem: Brasil

Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível – Dia 16

Direção: Marc Forster

Gênero: Aventura

Duração: 100 minutos

Elenco: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss e outros atores

País de origem: Estados Unidos

O Protetor 2 – Dia 16

Direção: Antoine Fuqua

Gênero: Ação

Duração: 121 minutos

Elenco: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Unicórnio – Dia 16

Direção: Eduardo Nunes

Gênero: Drama

Duração: 122 minutos

Elenco: Bárbara Luz, Patrícia Pillar, Zé Carlos Machado e Lee Taylor

País de origem: Brasil

Troca de Rainhas – Dia 16

Direção: Marc Dugain

Gênero: Drama

Duração: 100 minutos

Elenco: Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei e outros atores

Países de origem: França e Bélgica

Mentes Sombrias – Dia 16

Direção: Jennifer Yuh Nelson

Gênero: Ficção científica

Duração: 104 minutos

Elenco: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Medo Viral – Dia 16

Direção: Abel Vang e Burlee Vang

Gênero: Terror

Duração: 91 minutos

Elenco: Saxon Sharbino, Bonnie Morgan, Brandon Soo Hoo e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Como é Cruel Viver Assim – Dia 16

Direção: Julia Rezende

Gênero: Comédia dramática

Duração: 107 minutos

Elenco: Marcelo Valle, Fabiula Nascimento, Deborah Lamm, Silvio Guindane, Paulo Miklos, Otávio Augusto, Mihem Cortaz e Zezeh Barbosa

País de origem: Brasil

A Outra Mulher – Dia 16

Direção: Daniel Auteuil

Gênero: Romance

Duração: 84 minutos

Elenco: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain e outros atores

País de origem: França

Benzinho – Dia 23

Direção: Gustavo Pizzi

Gênero: Drama

Duração: 95 minutos

Elenco: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves, Konstantinos Sarris, César Troncoso, Vicente Demori e Mateus Solano

País de origem: Brasil

Te Peguei – Dia 23

Direção: Jeff Tomsic

Gênero: Comédia

Duração: 101 minutos

Elenco: Ed Helms, Jake Johnson (XVI), Annabelle Wallis e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Slender Man – Pesadelo Sem Rosto – Dia 23

Direção: Sylvain White

Gênero: Terror

Duração: Não informado

Elenco: Julia Goldani Telles, Joey King, Jaz Sinclair e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Escobar – A Traição – Dia 23

Direção: Fernando León de Aranoa

Gênero: Biografia

Duração: 123 minutos

Elenco: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard e outros atores

País de origem: Espanha

Meu Ex é um Espião – Dia 23

Direção: Susanna Fogel

Gênero: Comédia

Duração: 117 minutos

Elenco: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux e outros atores

País de origem: Estados Unidos

O Chamado do Mal – Dia 23

Direção: Michael Winnick

Gênero: Terror

Duração: Não informado

Elenco: Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas – Dia 30

Direção: Aaron Horvath e Peter Rida Michail

Gênero: Animação

Duração: Não informado

Elenco (narração): Charles Emmanuel, Manolo Rey, Eduardo Borgeth e outros atores

País de origem: Estados Unidos

O Candidato Honesto 2 – Dia 30

Direção: Roberto Santucci

Gênero: Comédia

Duração: Não informado

Elenco: Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal, Flavia Garrafa, Cassio Pandolfh, Mila Ribeiro, Anderson Muller, Paulinho Serra e Maria Padilha

País de origem: Brasil

Hotel Artemis – Dia 30

Direção: Drew Pearce

Gênero: Suspense

Duração: 95 minutos

Elenco: Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista e outros atores

Países de origem: Estados Unidos e Reino Unido

Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer – Dia 30

Direção: Thiago Luciano

Gênero: Drama

Duração: 110 minutos

Elenco: Caco Ciocler, Lucy Ramos, Walter Breda, Imara Reis, Danilo de Moura e Beto Schultz

País de origem: Brasil

Deus Não Está Morto – Uma Luz na Escuridão – Dia 30

Direção: Michael Mason

Gênero: Drama

Duração: 105 minutos

Elenco: David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor e outros atores

País de origem: Estados Unidos

Ferrugem – Dia 30

Direção: Aly Muritiba

Gênero: Drama

Duração: 99 minutos

Elenco: Tiffanny Dopke, Clarissa Kiste, Dudah Azevedo, Henrique Díaz, Giovanni de Lorenzi e Pedro Inoue

País de origem: Brasil

Las Leyes de La Termodinámica – Dia 30

Direção: Mateo Gil

Gênero: Romance

Duração: 100 minutos

Elenco: Vito Sanz, Berta Vázquez, Chino Darín e outros atores

País de origem: Espanha