34 filmes e séries chegam à Netflix em abril. Confira as novidades!

São Paulo – Em abril, mais de 30 lançamentos estão previstos para chegar à Netflix no Brasil. Entre as novidades, a continuação da série espanhola La Casa de Papel é sem dúvida uma das mais aguardadas.

A primeira temporada das séries Perdidos no Espaço, The Alienist, Turma do Peito e Troia: A Queda de uma Cidade também está prevista para estrear no canal de streaming a partir do próximo mês.

Já entre os filmes, o original da Netflix Lá Vêm os Pais, estrelado por Adam Sandler e Chris Rock, é uma das novidades do período. Confira a seguir todos os lançamentos previstos que chegam à Netflix em abril: