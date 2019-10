3 passos para montar uma cozinha retrô

Na contemporaneidade em que vivemos, não existe um único estilo pré-definido. Hoje a moda é bastante democrática.

Num mesmo ambiente podem-se ter itens clássicos e modernos, claros e escuros, contrastes harmoniosos. E em vários projetos recentes, incluindo para decoração de cozinha, pode-se perceber algo muito curioso, que é a volta do retrô.

Sobre as cozinhas retrô

É comum ouvirmos por aí a frase “o retrô nunca sai de moda”. Mas, afinal, o que é o retrô? Este termo faz relação a um estilo de decoração que foi comum em meados das décadas de 70 e 80. Sua tradução significa “para trás” ou “em tempos passados”.

Então quer dizer que se trata de um design que é novo, porém inspirado nos tempos que já se foram. E esta é uma ótima opção para quem quer criar uma cozinha charmosa.

O retrô é um estilo muito bacana e que vem ganhando cada vez mais adeptos nos últimos tempos. Por algum motivo, tem sido usado como solução para vários projetos de cozinha.

Talvez o que atraia as pessoas seja, justamente, utilizar os detalhes deste cômodo, especialmente familiar, como meio de expressão daquilo de bom que se tinha no passado – claro que com as praticidades alcançadas nos dias de hoje.

Como montar uma decoração retrô para cozinha

Diferente do que algumas pessoas possam pensar, decorações retrôs não parecem démodé, mas requintadas e sofisticadas.

E o mais legal é que os projetistas parecem ter entendido que possuem uma liberdade maior neste caso, criando efeitos visuais muitos mais incríveis. Eles brincam com os elementos de viés antigo e atual até conseguir um resultado que atenda o gosto e as necessidades de uma sociedade contemporânea.

#1 Revestimentos

Para começar a montar uma cozinha retrô é preciso primeiro ter em mente que este estilo é bastante alegre e colorido.

Então é permitido, para projetos como este, paredes e pisos revestidos de forma bem inusitada, com ladrilhos decorados ou mesclados em preto e branco. Em vários pontos da decoração pode haver toques mais vibrantes, como em amarelo e vermelho.

#2 Móveis

Agora, para os móveis a “pegada” é outra. Mantendo o fundo neutro, todos os armários, balcões, mesas e banquetas podem aparecer em tonalidades pastéis. Isto remete aos modelos de cozinhas brasileiras de outrora.

Quem nunca conheceu a casa de uma avó ou tia avó com ambiente mobiliados com peças em cores como azul, bege ou marrom caramelo? Só que nos projetos modernos isto é apresentado de um jeito mais descolado?

Muitos designers dedicaram sua carreira inteira a criar peças inspiradas no estilo retrô e também no estilo vintage – mais parecido com o período entre os anos 20 e 50.

Mas, especificamente em se tratando dos móveis retrôs, muitos modelos aparecem com proporções baixas, pés em formas pontiagudas e, citando novamente, cores fortes. E é bastante normal que eles evoquem as boas memórias das famílias.

#3 Eletrodomésticos e utensílios

O retrô também vai aparecer aplicado a outros produtos do dia-a-dia das pessoas. Para ambientação de cozinhas, várias marcas de eletrodomésticos oferecem, sobretudo, modelos de fogões e geladeiras com visual antigo.

Também batedeiras, liquidificadores e cafeteiras. Além disso, muitos utensílios, como panelas, são vendidos em padrões e linhas inspirados no estilo retrô.

Aqui no Brasil, as decorações de cozinhas retrôs podem aparecer com dois visuais. Uma inspirada na cultura americana e todo o clima do pop e do rock das décadas passadas e outra na descoberta da brasilidade.

Então é possível também considerar para estes projetos itens como filtros de barro e vasos de moringas, por exemplo.

“É uma tendência que vale a pena e não é preciso gastar muito dinheiro, basta investir nos acessórios certos.”, conta a arquiteta Karla Amadori, em reportagem de Revista Zap Imóveis.

Agora, por que será que o estilo retrô de hoje parece tão mais moderno? Dê uma olhada nas propostas de decoração que apresentamos neste texto.

Elas provam que o visual antigo não compromete questões como funcionalidade, resistência e praticidade – coisas tão valorizadas nos dias de hoje. E também que para compor um cenário assim não precisa se valer de nada velho e usado, mas de produtos novos, com alta tecnologia.

