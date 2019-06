3 novidades para aproveitar o inverno nos arredores de São Paulo

Guaspari, Espírito Santo do Pinhal

Confiante no potencial para a vinicultura de suas terras em Espírito Santo do Pinhal, a 200 quilômetros de São Paulo, uma família de empreendedores montou uma moderna vinícola, batizada de Guaspari. Se você ainda torce o nariz para o vinho brasileiro – e mais ainda para os rótulos produzidos no estado de São Paulo -, poderá mudar de ideia depois de provar os tintos e brancos da cinematográfica vinícola. Ela está aberta a visitação, mas é preciso reservar (ingressos a partir de R$ 130 por pessoa, com direito a degustação).

Fundada em 2008, a Guaspari obteve os primeiros resultados a partir de 2011, como o Syrah Vista da Serra e o Syrah Vista do Chá, ambos da safra 2011, e o Sauvignon Blanc 2012, que deixaram muitos especialistas impressionados. O crítico Jorge Lucki, por exemplo, apontou o Vista da Serra como um dos melhores vinhos do Novo Mundo em 2013.

A sacada da Guaspari foi transferir a colheita para o inverno, mais seco na região e com maior amplitude térmica. Em São Paulo, os rótulos da marca são servidos em restaurantes como o Maní e o Kitchin. vinicolaguaspari.com.br

Botanique Hotel & Spa, Serra da Mantiqueira

Nem exatamente Campos do Jordão, nem Santo Antônio do Pinhal, nem São Bento do Sapucaí. É no meio dessas três cidades espalhadas pela Serra da Mantiqueira que se encontra o Botanique Hotel & Spa. Com diárias a partir de R$ 1.660, o hotel se esparrama por uma área de 1,2 milhão de metros quadrados, nos quais reina o silêncio da natureza (o uso do carro é vetado nesse paraíso). Em julho, no entanto, o hotel excepcionalmente irá hospedar crianças, ciente das férias escolares.

Há apenas seis suítes, enfileiradas na área central do hotel, próximas do bar, do restaurante, do SPA e da biblioteca, e somente onze vilas, espalhadas pela imensa propriedade e com direito a total privacidade. As acomodações medem entre 100 e 300 metros quadrados. São decoradas por peças de designers celebrados e dispõem de mimos como mini bar com consumo livre. A cargo do jovem chef Gabriel Broide, que já trabalhou com estrelas como Laurent Suaudeau, Alex Atala e Daniel Boulud, o restaurante do hotel aposta na culinária brasileira e na apresentação moderna.

O SPA chama atenção por oferecer tratamentos raros. Há, por exemplo, uma sauna seca individual com direito a uma parede de vidro, do chão ao teto, que não embaça com o vapor e permite contemplar a paisagem. O tratamento batizado de “chuva da mata” convida os hóspedes a deitar numa sauna úmida e aproveitar a chuva da mata atlântica. Onde: Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000, Bairro dos Mellos, no Triângulo das Serras. Tel. (12) 3662.5800 botanique.com.br

Villa Santa Maria, Vale do Baú

O casal Célia e Marco Carbonari, produtores de snacks à base de quinua, arrematou um hectare no Vale do Baú, na Serra da Mantiqueira, em 2001. A ideia era fazer da propriedade, batizada de Santa Maria, um refúgio de fim de semana. Mas o interesse da dupla pelos vinhos e a veia empreendedora falaram mais alto. Com o apoio do viticultor Murilo Albuquerque Regina, plantaram três anos depois quatro mil mudas de uva importadas da França e adotaram a técnica da colheita no inverno – hoje a propriedade soma 90 hectares.

O primeiro dos quatro promissores vinhos do catálogo surgiu em 2009, o Brandina, nome da avó de Marco. No meio tempo, o casal transformou o empreendimento em um charmoso destino turístico. Desde o ano passado, os visitantes são recepcionados em um complexo que reúne restaurante, lounges com lareira, uma loja e cave, além de cachoeira e trilhas – só a grama sintética destoa do ambiente.

É um ótimo endereço para almoçar sem grandes pretensões gastronômicas ou para promover um piquenique movido a vinhos em qualquer canto da Villa Santa Maria, que inclusive vende cestas com aperitivos pensadas para isso. Onde: Estrada Municipal José Theotônio Silva, s/n, Baú do Centro, São Bento do Sapucaí, (12) 9.9746-6298. villasantamaria.com.br