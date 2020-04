3 móveis para acrescentar mais charme à sua sala de estar

O que não poderia faltar na sua sala de estar? O sofá, sem dúvida, é aquele tipo de peça que sempre está em um dos primeiros lugares da nossa lista de compras para casa.

Depois podemos nos lembrar do rack e do painel para TV. E ainda há os móveis complementares, que tanto podem acrescentar em charme às ambientações.

Mas que peças seriam estas últimas citadas? Pois bem, resumidamente, podemos dizer que são artigos de design relativamente pequenos, porém bastante funcionais. Sem ideia ainda de quais sejam? Então, veja alguns exemplos a seguir.

1. Mesas Auxiliares

Em primeiro lugar nesta lista colocamos as mesas. Existem vários modelos delas, sendo que alguns são perfeitos para compor decorações de sala de estar. As mesas de centro são uma.

Elas serviriam para dar apoio a objetos decorativos, controles remotos de aparelhos e eventuais lanchinhos que sejam serviços para a família. Inclusive, também são capazes de ajudar a orientar a circulação dentro destes ambientes.

Agora, as mesas de centro podem ocupar um espaço considerável dentro das salas e que poderia servir para outras peças – talvez ainda mais funcionais. Enfim, dependendo da sua preferência, do tamanho da sua sala, do layout proposto para este ambiente e mais, pode ser que você prefira escolher outros modelos de mesas para dar suporte à decoração.

Outras mesinhas, com largura e profundidade menores e altura maior, podem ser posicionadas estrategicamente ao lado de sofás e outros móveis grandes e da sala.

As “mesinhas laterais”, como são chamadas, também são perfeitas como apoio a objetos decorativos, tipo porta-retratos. Mas, além disso, podem ser suporte de abajures e outros modelos de luminárias, reforçando o sistema de luz ambiente.

2. Assentos

Sofás são móveis importantes, sim, para as decorações de salas de estar. Porém, eles não precisam ser as únicas opções de assentos que você irá oferecer às suas visitas dentro de casa.

Existem, por exemplo, as poltronas. Elas são peças perfeitas para acrescentar mais charme a qualquer estilo de decoração. E ficam lindas ao lado dos sofás, sendo um ponto focal e destacadas por sua cor, estampa ou design.

Ainda existem os puffs. Estas peças podem complementar o jogo de estofados, servindo de suporte para os pés.

Inclusive tais móveis são, algumas vezes encontrados vendidos juntos nas lojas. Mas um fato curioso sobre os puffs em si é que eles podem eventualmente substituir as poltronas e até as próprias mesas de centro nas decorações de salas de estar.

Por fim, não podemos deixar de citar as chaises. Este lindo modelo de móvel, cheio de história para o design de interiores, é geralmente lembrado por seu formato inusitado. Quase sempre é acrescentado às composições de salas mais amplas e requintadas. Pode, assim como os puffs, ser feito de vários materiais, combinar com cores e estampas de poltronas, e dar fechamento a certos agrupamentos de layout.

3. Balcões

Você pode pensar nos racks como sendo móveis que serviriam de apoio a aparelhos de televisão e outras mídias. Ou mesmo móveis que devem fazer par – contrastando ou não – com painéis para TV.

Mas pode ser que, mais tarde, você descubra que eles poderiam ganhar outras funções dentro da decoração da sua sala de estar e até dentro de decorações de outros ambientes da casa.

Há coisas bacanas que se pode fazer com racks – dependendo da sua dimensão, claro – ou mesmo com aparadores – aqueles mesmos que surgem em decoração de halls. E ainda tem os balcões buffets – bastante utilizados em salas de jantar.

Uma ideia é ajudar a preencher espaços vazios da sala de estar. Por exemplo, fazer proteção à parte de trás de um sofá desencostado de qualquer parede. Jogue com a sua criatividade.

