9 hábitos considerados saudáveis, mas que a maioria não pratica

São Paulo – Dormir oito horas por noite, beber pelo menos dois litros de água por dia e praticar alguma atividade física três vezes na semana são os hábitos mais importantes que grande parte os brasileiros considera para uma vida saudável – pelo menos foi isso que apontou uma pesquisa do Instituto QualiBest feita em parceria com a Consultoria Equilibrium.

Segundo o levantamento, para 79% dos entrevistados, respeitar as oito horas de sono diariamente é o fator mais importante para um estilo de vida adequado, mas apenas 47% conseguem atingir tal façanha.

Já para 78% das pessoas que participaram do estudo, beber pelo menos dois litros de água por dia é essencial para uma vida saudável, 53%, no entanto, fazem isso. O exercício físico, por sua vez, é citado como prática importante por 76% das pessoas, mas apenas 31% disseram fazer alguma atividade regularmente.

Alimentação

Com relação a manter uma dieta equilibrada, 65% das pessoas consideram a prática importante, mas apenas 35% das pessoas conseguem cuidar da alimentação com afinco.

Ainda de acordo com o levantamento, para maioria dos entrevistados, manter uma alimentação saudável é tarefa difícil e 75% deles relacionam alimentos e produtos saudáveis a preços mais elevados.

Já 57% acreditam que refeições saudáveis exigem mais tempo e dedicação para o preparo. Outro dado interessante da pesquisa apontou que, para 45% das pessoas, alimentos saudáveis não podem ser industrializados.

Segundo Daniela C. Daud Malouf, diretora geral do Instituto QualiBest, a discussão do alimento saudável ainda é muito focada na fruta ou em uma comida caseira, com base em legumes e verduras. “A indústria parece não ter ocupado um locus no imaginário de saúde do consumidor”.

O levantamento identificou três perfis de entrevistados: não saudáveis (15%), saudáveis (12%) e oscilantes (73%), ou seja, pessoas que em alguns momentos estão mais próximos da saudabilidade, em outros, mais distantes.

“Esse estudo nos mostra que a maior parte das pessoas tem dificuldade em se manter consistentes em suas escolhas o tempo todo, oscilando no que pensam e como agem”, afirmou a diretora.

Confira a seguir os 9 hábitos que as pessoas consideram adequados para um estilo de vida saudável, mas que a maioria não pratica:

Hábitos *Consideram importante Praticam Dormir 8 horas 79% 47% Beber 2 litros de água 78% 53% Exercícios físicos 3 vezes na semana 76% 31% Dedicar tempo para fazer o que gosta 66% 46% Ter uma dieta equilibrada 65% 35% Fazer exames periódicos 59% 30% Manter o peso 59% 31% Trabalhar com o que gosta 54% 29% Ter uma dieta baseada em produtos naturais 52% 14%