3 etapas para escolher o ar condicionado de sua casa

Não é segredo para ninguém que o clima da Terra mudou e que é muito mais agradável ter os ambientes de casa bem climatizados.

Em situações como as enfrentadas nos últimos anos, a utilização do aparelho de ar condicionado se mostra ainda mais válida. Em comparação com o ventilador, ele poderia ainda realizar uma melhor filtragem do ar.

Agora, antes de tudo, é preciso saber escolher o modelo certo de ar condicionado para refrescar os ambientes de casa.

Quem deseja uma solução prática e eficiente, deve estar atento aos últimos lançamentos desta tecnologia. Pelo menos uma alternativa apresentada pelo mercado deve responder às expectativas – e ao bolso também.

Não esquecendo que o ar condicionado escolhido deve contribuir não só para gelar ou esquentar ambientes, mas para a decoração do imóvel também.

Acompanhe as informações a seguir. Descubra quais são, exatamente, os critérios que podem ser levados em conta na hora de realizar a compra deste aparelho.

Ar condicionado: veja como escolher um para sua casa Ar condicionado: veja como escolher um para sua casa

#1 Potência

Existem muitos modelos de ar condicionado à venda nas lojas. Pode parecer complicado para algumas pessoas definir qual o modelo ideal para a sua casa. E, de fato, não se podem basear as ideias apenas na opinião apresentada pelos lojistas.

Até porque estes profissionais só possuem o domínio das informações cedidas pelos fabricantes. Eles desconhecem quaisquer condições do imóvel do cliente.

Sendo assim, a pessoa precisa, antes, estudar a planta do seu imóvel para compreender algumas questões.

Primeiro, a área de abrangência para o qual este aparelho precisará trabalhar. Depois, a incidência solar no ambiente – que pode fazer a temperatura se elevar mais do que o normal – e possíveis escapes do ar resfriado. Mas, de todo modo, deve-se tentar determinar a potência deste aparelho.

Aquiles Nicolas Kílaris Aquiles Nicolas Kílaris

Como realizar o cálculo da potência do ar condicionado

Nesta etapa, faz-se o cálculo do BTU – ou da Unidade Térmica – do aparelho de ar condicionado necessário para resfriar um ambiente. Multiplica-se a área de planta baixa – em metro quadrado – por seiscentos. Mas este resultado valeria só para uma pessoa. Então, seria preciso somar mais seiscentos para cada outra pessoa. Por exemplo: (20m² x 600) + 600 (pensando em um casal), igual a 12.600.

Este valor encontrado é o mínimo aceitável de BTU que o ar condicionado que será comprado deverá apresentar. Mas sabe-se que outros fatores ambientais exigiriam com que este valor fosse aumentado.

Por exemplo, se o ambiente possui muitas aberturas, objetos de decoração – sobretudo com revestimentos quentes -, eletrodomésticos e outros equipamentos. Tudo isto influencia no cálculo.

Na dúvida, é sempre preferível consultar um especialista. Até mesmo porque este profissional poderá também cuidar da questão da instalação do aparelho. Ele também poderá avaliar a capacidade de filtragem e outros recursos desejados.

São detalhes que influenciarão no modelo de ar a ser escolhido, sua vida útil e manutenção. Uma coisa é certa: escolhas acertadas evitam arrependimentos futuros.

Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura

#2 Modelo

Existem incontáveis aparelhos de ar condicionado à venda no mercado, de marcas e características de funcionamento diferentes.

A maioria dos fabricantes têm se dedicado a desenvolver, sobretudo, modelos do tipo Split. Este seria, sem dúvidas, o tipo mais comum – e também o mais requisitado – de ar condicionado. É, talvez, a solução ideal para a refrigeração de ambientes residenciais.

O Split se mostra mais eficiente nos casos em que se necessita de um ambiente bem climatizado por mais tempo possível. Mas, todavia, nem sempre ele pode ser utilizado.

Vai depender das características da arquitetura do imóvel. Lembrando que este modelo de aparelho é dividido em duas partes. Uma unidade sua é instalada dentro de casa e outra fora – ambas ligadas por um sistema de tubulação.

Portanto, a instalação do Split deve ser bem avaliada por um especialista técnico. E, embora toda esta “dor de cabeça”, o investimento compensa demais. Em segundo caso, a alternativa seria os aparelhos de ar condicionado portáteis. Eles são menos tecnológicos e econômicos. Mas, como vantagem, podem ser levados de um ambiente a outro, sem qualquer empecilho – exigindo apenas a troca constante do seu reservatório.

Além dos aparelhos de ar condicionado portáteis, os de janela também não exigiriam mudanças drásticas na estrutura do imóvel. Lembrando que ainda assim precisariam de uma saída de ar para funcionar. Também são mais baratos. Contudo, podem gastar mais energia e ter uma capacidade baixa de BTU, se comparado aos Splits. Ou seja, funcionam melhor para no caso de um uso moderado em ambientes pequenos.

MIS ARQUITETURA E INTERIORES MIS ARQUITETURA E INTERIORES

#3 Estética

Sabendo que existem aparelhos ar condicionado diferentes, com características de design diferentes, pode-se escolher um modelo também pela questão estética.

Por exemplo, no caso dos Splits, é sempre um desafio disfarçar o visual da sua condensadora – geralmente instalada em varandas ou sacadas. E ainda é difícil harmonizar o visual da unidade interna com a decoração dos ambientes.

A forma de instalação do aparelho escolhido também poderá afetar a arquitetura da fachada da edificação desta residência. Este é outro detalhe que precisa ser levado bastante em consideração – e talvez tenha que ser discutido com vizinhos, caso a pessoa more em um condomínio. E é possível que se precise ainda fazer alguma alteração na rede elétrica.

O importante é se informar o máximo possível e, com base nisto, fazer a escolha correta do ar condicionado que irá refrigerar, da melhor forma possível, sua casa. Para uma instalação segura, contate a assistência técnica.

Glaucio Gonçalves Glaucio Gonçalves

Essas dicas para a escolha do ar condicionado foram criadas pela equipe Viva Decora.