3 dicas para manter a sua cozinha sempre linda e bem organizada

Cozinha é um ambiente agitado e sempre muito frequentado dentro de casa. Sendo assim, é aceitável que este espaço apresente certa bagunça de vez em quando. Afinal, até mesmo profissionais da gastronomia não conseguem criar pratos tão bonitos e gostosos sem movimentar utensílios ou mexer em equipamentos e armários.

Agora, o segredo para uma casa bem harmonizada é a pessoa saber, depois do seu “momento de bagunça”, colocar de volta tudo no lugar. Isto garantiria a manutenção da ordem dos espaços, assim como a renovação das energias do seu lar.

Mas é claro que deixar uma cozinha completa e sempre arrumada é algo bastante complicado. Com as refeições sendo preparadas constantemente, é fácil ter tudo bagunçado outra vez em questão de segundos.

Ainda bem que a decoração de interiores tem a resposta para este problema. Ao longo dos anos, designers e arquitetos de interiores desenvolveram desenhos de várias peças especiais.

Iara Kilaris Iara Kilaris

#1 Móveis para cozinha

Existem grandes equipamentos que jamais podem faltar em uma cozinha, pensando no seu bom funcionamento – como pia, geladeira e fogão.

Fora isso, todos os objetos menores – incluindo louças, panelas e outros utensílios – podem ficar guardados – e devidamente protegidos da poeira e dos germes – dentro de armários e balcões. Outros itens podem ficar organizados sobre prateleiras ou mesmo dentro de nichos – abertos ou fechados também.

Quando uma cozinha é planejada, de fato, cada uma destas peças mobiliárias é muito bem dimensionadas para abrigar tudo com segurança.

Nos armários instalados na parte superior do ambiente podem ficar os pratos, xícaras, jarros ou outras peças nesta linha. Pode-se ter ainda uma torre especial para aparelhos embutidos, como micro-ondas. Também um paneleiro. E, sob o nível da pia, armários com alimentos e mais.

Caravieri Cardoso Arquitetura / Revista Viva Decora Caravieri Cardoso Arquitetura / Revista Viva Decora

#2 Organizadores de armários

É preciso destacar que, geralmente, a subdivisão feita dentro dos módulos de armário de cozinha que vendidos no mercado é bastante simplificada.

Claro que a pessoa, numa situação de projeto feito sob medida, pode pedir ao seu designer ou arquiteto para prever espaços para guardar as coisas de maneira diferente. Por exemplo, no lugar de muita portas de armários, gaveteiros. Os chamados “gavetões” são ótimos para panelas.

Mas dentro dos outros armários, ditos “comuns”, o que normalmente se tem é uma divisão vertical feita por uma ou duas prateleiras. A distância entre estas placas segue um padrão que tem como base a altura total de muitos utensílios.

Só que, pensando em não pesar demais tais módulos, algumas pessoas poderiam querer guardar em cada nível um número limitado de objetos.

Assim, pode-se-ia pensar em guardar num determinado módulo, dividido em três partes – ou seja, com duas prateleiras -, vinte e quatro xícaras.

Contudo, teria sido verificado que apenas caberiam seis xícaras em cada nível. A solução encontrada, neste caso, é a utilização de um rack organizador para subdividir cada parte em duas alturas. Assim, seria possível, então, colocar doze xícaras em cada nicho deste armário, como o desejado.

Este mesmo raciocínio pode ser aplicado a muitos outros setores da cozinha. Os próprios fabricantes de móveis já oferecem em seus catálogos armários de cozinha contendo partes internas metálicas que servem de suporte para várias peças.

Por exemplo, gavetas aramadas deslizantes para guardar panelas, temperos, produtos de limpeza e mais. E ainda separadores para talheres, pratos e tampas de panelas dentro dos armários.

Mariana Arnellas / Revista Viva Decora Mariana Arnellas / Revista Viva Decora

#3 Suportes para utensílios

Além de todas as soluções citadas para dentro dos armários, ainda existem vários suportes especiais à venda que visam à organização também das bancadas das cozinhas.

Objetos menores, que o cozinheiro deseja manter sempre à mão, tendem a deixar o visual da cozinha meio fora de ordem. E um jeito de melhorar esta imagem seria com a utilização de um carrinho auxiliar e também de vários tipos diferentes de suportes.

O livro de receitas mais querido da pessoa pode ficar em destaque sobre um pequeno tripé. Algumas especiarias em porta-temperos ajudariam a adornar a cozinha, assim como potes de vidro com grãos e macarrões tamém.

Jarros vintages ficariam lindos como suportes para colheres-de-pau. Ganchos ajudariam a deixar expostas as canecas e frigideiras mais utilizadas. E nas paredes ficariam as escumadeiras, conchas, rolos de papel, e mais.

Tria Arquitetura / Antonio Armando de Araujo Tria Arquitetura / Antonio Armando de Araujo

Essas dicas de organização de cozinha foram criadas pela equipe Viva Decora.