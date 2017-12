2ª série mais “devorada” na Netflix é brasileira

São Paulo – A Netflix divulgou nesta segunda-feira (11) uma pesquisa com as preferências de séries de assinantes de todo o mundo, inclusive do Brasil. E, embora por aqui não apareça sequer entre as primeiras posições, a segunda série mais “devorada” na plataforma de streaming em todo o planeta é a brasileira 3%.

A primeira produção nacional da Netflix, que apresenta um mundo pós-apocalíptico onde apenas 3% das pessoas conseguem ter sucesso e seguir adiante, perde apenas para a série American Vandal (O vândalo americano), que conta a história de um crime em uma escola na Califórnia (EUA).

Confira, a seguir, as séries mais devoradas no mundo, segundo a Netflix:

1. “American Vandal”

2. “3%”

3. “13 Reasons Why”

4. “Anne with an E”

5. “Riverdale”

6. “Ingobernable”

7. “Travelers”

8. “The Keepers”

9. “The OA”

10. “The Confession Tapes”

A plataforma também divulgou hoje as series que mais fizeram os brasileiros “traírem” seus parceiros em 2017. Confira aqui: