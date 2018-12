25 presentes para amigo secreto que custam de R$ 30 a R$ 60

Taça para Cerveja Ruvolo Baden Baden Brasão. Preço: R$ 29,90 no Ponto Frio

1 /25 Taça para Cerveja Ruvolo Baden Baden Brasão. Preço: R$ 29,90 no Ponto Frio (Ponto Frio/Divulgação)

Suporte de Copos MDF Simpson. Preço: R$ 33,60 no Ponto Frio

2 /25 Suporte de Copos MDF Simpson. Preço: R$ 33,60 no Ponto Frio (Ponto Frio/Divulgação)

Jogo de Roleta Drink Shot 16 Copos Cassino Roulette Bebidas. Preço: R$ 44,90 no Submarino

3 /25 Jogo de Roleta Drink Shot 16 Copos Cassino Roulette Bebidas. Preço: R$ 44,90 no Submarino (Submarino/Divulgação)

Relógio Masculino Sport Black Led Digital Iluminado Vermelho. Preço: R$ 49,00 no Shoptime

4 /25 Relógio Masculino Sport Black Led Digital Iluminado Vermelho. Preço: R$ 49,00 no Shoptime (Shoptime/Divulgação)

Bolsa Transversal Masculina Jacki Design. Preço: R$ 60,00 no Shoptime

5 /25 Bolsa Transversal Masculina Jacki Design. Preço: R$ 60,00 no Shoptime (Shoptime/Divulgação)

Lata de Natal com 5 mini cookies Mr. Cheney. Preço médio sugerido: R$32

11 /25 Lata de Natal com 5 mini cookies Mr. Cheney. Preço médio sugerido: R$32 (Mr. Cheney/Divulgação)

Coleção Mil Delícias da Kopenhagen 152g, com dois minitabletes de chocolate ao leite, três mini trufas de Língua de Gato, três bombons de limão e três bombons vanilla. Preço sugerido: R$ 33,90

16 /25 Coleção Mil Delícias da Kopenhagen 152g, com dois minitabletes de chocolate ao leite, três mini trufas de Língua de Gato, três bombons de limão e três bombons vanilla. Preço sugerido: R$ 33,90 (Kopenhagen/Divulgação)

Fone De Ouvido Airpod Bluetooth I7s Tws Iphone Android. Preço: R$ 49,90 no site do Ponto Frio

18 /25 Fone De Ouvido Airpod Bluetooth I7s Tws Iphone Android. Preço: R$ 49,90 no site do Ponto Frio (Ponto Frio/Divulgação)

Caneca Breaking Bad Walt Changes. Preço: R$28,90 no site das Casas Bahia

19 /25 Caneca Breaking Bad Walt Changes. Preço: R$28,90 no site das Casas Bahia (Casas Bahia/Divulgação)

20/25 Livro: "Aprendizados: Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado", da Gisele Bündchen Editora Best Seller. Preço: R$ 44,90 na Saraiva (Best Seller/Divulgação)