25 anos de ASICS GEL-Kayano

Foi no ano de 1994 que a ASICS, marca japonesa especialista em itens esportivos, lançou um de seus tênis de maior sucesso: o GEL-Kayano. De lá para cá, o calçado já percorreu muitos e muitos quilômetros nos pés dos aficionados por uma boa corrida. Famoso por sua estabilidade e conforto, além do design característico, o modelo acaba de ganhar duas versões repaginadas, resultado da parceria entre ASICS Tiger e MITA Sneakers pelos 25 anos da chegada do primeiro tênis da linha.

Uma das atualizações é o GEL-Kayano 25, da ASICS, que traz diversas evoluções tecnológicas voltadas para a performance. Sua nova entressola em Flytefoam™ Lyte oferece amortecimento contínuo, reforçado pela espuma mais responsiva do mercado, a Flytefoam™ Propel.

Já a versão retrô do GEL-Kayano Trainer, da ASICS Tiger, traz a silhueta icônica do famoso modelo com parte interna integrada em MONO-SOCK™ e GEL na entressola. As tradicionais cores azul, vermelho e branco compõem a paleta de ambos sneakers comemorativos.

O pack exclusivo também faz referência a uma outra collab de sucesso entre ASICS e MITA, realizada em 2015. Aos colecionadores de plantão, fica a dica: os novos pares comemorativos dos 25 anos de GEL-Kayano são limitados e já estão disponíveis para compra exclusivamente nas lojas ASICS do Shopping JK Iguatemi.