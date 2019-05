22 vezes em que Os Simpsons previram futuro — inclusive um episódio de GoT

No ar há 30 anos, o desenho Os Simpsons é conhecido por ‘prever o futuro’. A eleição de Donald Trump, a invenção do smartwatch e até o roubo de limoeiros premiados foram algumas das premonições do desenho.

Fãs de Game of Thrones notaram, nessa semana, mais um possível acerto dos produtores de Simpsons: Em um episódio de 2017, intitulado Os Sefersons, a família Simpson é inserida em um mundo de fantasia baseado em GoT. E um dragão destrói o vilarejo onde eles habitam. Lembra alguma coisa?

Vitória do Curling norte-americano (2010)

Como uma animação (que bate recordes de permanência no ar na TV americana) consegue “prever” tantos casos, é um mistério, mas aconteceu de novo: em um episódio da 21ª temporada, que foi ao ar em 2010, ‘Os Simpsons’ previram que os EUA iriam ganhar uma medalha no curling durante as Olimpíadas e acertaram até mesmo que seria contra a Suécia na final – o fato ocorreu na vida real no último sábado, 24.

Fox e Walt Disney (1998)

Em 1998, no episódio ‘When You Dish Upon a Star’, a série animada imaginou que a companhia Fox poderia ser comprada pela Walt Disney Co., o que de fato ocorreu em dezembro de 2017.

Lady Gaga (2012)

Em 2012, no episódio ‘Lisa Goes Gaga’, a cantora Lady Gaga aparece “voando” pelo ar presa a fios e toca piano vestida numa roupa bastante criativa, bem como aconteceu na apresentação do Super Bowl LI, em fevereiro de 2017.

Donald Trump (2000)

A eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA foi prevista em um episódio dos Simpsons em 2000.

Rolling Stones (1995)

Um episódio de 1995 avança 15 anos no futuro para mostrar como seria o casamento da Lisa – numa cena, um cartaz brinca com os Rolling Stones (2010 – A Turnê das Cadeiras de Rodas, diz). Bem, é 2016 e Mick Jagger e companhia ainda estão pulando por aí.

Limoeiro (1995)

Em 1995, um premiado limoeiro foi roubado de Springfield… bizarramente, isso também aconteceu em Houston, em 2013.

O tigre (1993)

Um tigre ataca os personagens Gunter e Ernst em um show – dez anos depois, Roy Horn (do ‘Siegfried e Roy’) foi atacado por um tigre branco no palco, o que o deixou parcialmente paralisado.

Ladrão de gordura (1998)

Homer é conhecido por seu “espírito empreendedor”, e em 1998 ele teve a ideia de roubar e revender gordura de restaurantes, e ele até fez Bart fugir da escola para ajudá-lo. Um episódio semelhante ocorreu em 2011, em St. Louis, nos EUA.

Urna eletrônica (2008)

Homer vai votar para presidente em 2008, e ele aperta o botão de “Barack Obama”, mas a urna contabiliza o voto para o então candidato John McCain. Quatro anos depois, em 2012, um escândalo parecido tomou conta do noticiário nos EUA.

Memes políticos

O personagem Abu, de ‘Os Simpsons’ trabalha em seu mercadinho onde um cartaz, ao fundo, de Trump diz: “Eu quero você… fora (do país)”, outra crítica a proposta de Trump contra os imigrantes.

Smartphone (1994)

Nesse episódio de 1994, o personagem Dolph tenta mandar uma mensagem em um aparelho touch screen, mas é terrivelmente “corrigido” pelo hoje famoso auto corretor. A questão é que nenhuma das tecnologias existia na época.

Farmville (1998)

O episódio mostra em 1998 um jogo que simula o trabalho no campo e no jardim… embora a realidade virtual ainda não tenha chegado lá, o joguinho Farmville foi bastante popular nos primórdios do Facebook.

Carne de cavalo (1994)

Comida de refeitório não é lá a melhor coisa do mundo. Em 1994, o restaurante da escola das crianças em Os Simpsons servia um barril de carne de cavalo… um escândalo em 2013 envolvendo uma grande rede de fast food colocou em questão o uso da mesma carne nos hambúrgeres.

Tradutor de bebês (1992)

Em 1992, o meio irmão de Homer, Herb, inventou uma máquina que traduzia os resmungos de um bebê em palavras. Hoje em dia, um aplicativo de smartphones “promete” a mesma tarefa.

Videoconferência (1995)

Mesmo com a máquina um pouco antiquada, a série previu com folga o uso de videoconferências para conversas entre parentes.

Impressora 3D (2005)

No episódio em 2005, Marge consegue transformar uma foto de polaroid em um bolo… a ciência ainda não inventou a magia, mas as impressoras 3D de hoje em dia podem, de fato, imprimir bolos.

TOMATES (1999)

O episódio em que a família se muda para uma fazenda tem uma plantação de tomates que sofreram mutações por conta de radiação atômica – o mesmo evento aconteceu no Japão em 2011, 12 anos depois.

Ebola (1997)

Antes da grande epidemia dos últimos anos, o virus era pouco conhecido; mas o espectador atento de ‘Os Simpsons’ já tinha visto o nome, quando Marge dá para um Bart doente o livro ‘George Curioso e o Vírus Ebola’.

Smart watch (1995)

O noivo de Lisa no mesmo episódio, Hugh, fala com as pessoas por meio do seu “smart watch” — parecido com o Apple Watch, que parece que não engrenou, pelo menos aqui no Brasil.

IPOD (1996)

Foi meio que de passagem, mas e esse design? Na série, funcionava como um interfone numa casa.

Wrecking Ball (1994)

Miley Cyrus fez isso, mas Homer tinha feito pelo menos 20 anos antes, em 1994.