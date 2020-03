20 ótimos filmes para alugar sem sair de casa e por menos de R$ 5

Diante da pandemia de coronavírus no Brasil, milhões de brasileiros estão de quarentena em casa, evitando a circulação nas ruas e, assim, tentar desacelerar o ritmo da transmissão. Entre as obrigações do home office — e sem cinemas disponíveis — restam os livros e também o streaming para passar o tempo.

Não é todo mundo, contudo, que paga os muitas vezes caros planos de TV por assinatura ou dispõe de serviços de streaming como Netflix (a partir de 21,90 reais), Prime Video da Amazon (9,90 reais) e HBO Go (34,90 reais).

Uma boa opção para os dias de recolhimento em casa é o catálogo do Google Play, com centenas de filmes que podem ser comprados ou alugados individualmente. Se você compra o filme (o que sai mais caro), ele fica para sempre em sua conta Google e você pode assistir quantas vezes quiser. Na versão para aluguel, mais barata, você tem 30 dias para assistir ao conteúdo e, se começar a vê-lo, tem até 48 horas para concluir.

Filmes que acabaram de sair do cinema costumam estar mais caros, mas os preços sempre acabam caindo após algumas semanas ou meses e não faltam promoções, com vários filmes custando 2,90 reais.

Confira 20 sugestões de filmes bem avaliados por público e crítica que estão disponíveis para aluguel e streaming no Google Play por menos de 5 reais — dos internacionais aos nacionais, do suspense aos filmes para toda a família.

Por R$ 2,90

Z – A Cidade Perdida

A história real do explorador britânico Percy Fawcett, que viaja para a Amazônia no século 20 e descobre evidências de uma civilização avançada desconhecida que pode ter habitado a região. Com Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland e Robert Pattinson. Veja aqui.

Florence: Quem é Essa Mulher?

Florence Foster Jenkins é uma rica herdeira que persegue obsessivamente uma carreira de cantora de ópera. Aos seus ouvidos, sua voz é linda, mas para todos os outros é absurdamente horrível. Com Meryl Streep e Hugh Grant. Veja aqui.

Cena de Florence: Quem é Essa Mulher? Cena de Florence: Quem é Essa Mulher?

O Estado das Coisas

Brad possui uma carreira lucrativa e uma vida familiar feliz, mas isso não é o bastante. Ele está obcecado em ser o mais bem-sucedido entre seus ex-colegas de escola. Com Ben Stiller, Michael Sheen e Luke Wilson. Veja aqui.

Conexão Escobar

Robert Mazur é um oficial da Alfândega que recebe a missão de trabalhar infiltrado, com o objetivo de eliminar um cartel de drogas, cuja origem está em Pablo Escobar, chefe do tráfico em Medellín. Com Bryan Cranston e Diane Kruger. Veja aqui.

O Círculo

The Circle é uma das empresas mais poderosas do planeta. Atuando no ramo da internet, é responsável por conectar os e-mails dos usuários com suas atividades diárias, suas compras e outros detalhes de sua vida privada. Com Emma Watson e Tom Hanks. Veja aqui.

Cena de O Círculo Cena de O Círculo

Stones Scorsese — The Rolling Stones Shine a Light

O diretor Martin Scorsese e a banda inglesa The Rolling Stones se reuniram para fazer este documentário musical. Durante dois dias, foram realizadas filmagens nos bastidores de duas apresentações da banda no Beacon Theater, em Nova York, em 29 de outubro e 1º de novembro de 2006. Veja aqui.

Jogada de Mestre

Um dos homens mais ricos da Europa, dono de uma das cervejarias mais famosas do mundo, vive de forma pacata na tranquila Amsterdã. Enquanto isso. na mesma cidade, um grupo de amigos que vivem de pequenos golpes decide arriscar tudo em um plano aparentemente perfeito. Com Sam Worthington e Anthony Hopkins Veja aqui.

Gênios do Crime

Dave Ghantt, guarda noturno de uma companhia de carros blindados no sul dos Estados Unidos, organiza um dos mais ousados assaltos a banco da história americana. Com Zach Galifianakis, Owen Wilson e Kristen Wiig. Veja aqui.

Por R$ 3,90

Aquarius

Clara mora de frente para o mar no Aquarius, último prédio de estilo antigo da Avenida Boa Viagem, em Recife. Mas ela irá enfrentar as investidas de uma construtora que tem outros planos para aquele terreno: demolir o Aquarius e dar lugar a um novo empreendimento. Com Sonia Braga, Humberto Carrão e Irandhir Santos. Veja aqui.

Cena do filme Aquarius Cena do filme Aquarius

Joaquim

A história dos acontecimentos e fatos que levaram Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se tornar mais conhecido pela alcunha de Tiradentes, transformando-se em um importante herói nacional. Com Júlio Machado e Nuno Lopes. Veja aqui.

Roda Gigante

A atriz Ginny, casada com Humpty, acaba se apaixonando pelo salva-vidas Mickey. Mas quando sua enteada, Carolina, também cai de amores pelo rei da praia, as duas começam uma forte concorrência. Com Kate Winslet e Justin Timberlake. Veja aqui.

O Grande Circo Místico

O filme conta a história de cinco gerações de uma mesma família circense. Da inauguração do Grande Circo Místico em 1910 aos dias de hoje. Com Jesuíta Barbosa e Bruna Linzmeyer. Veja aqui.

O Grande Circo Místico O Grande Circo Místico

O Sal da Terra

O documentário de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado explora a vida e a obra do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e seu grandioso projeto Gênesis. Indicado ao Oscar. Veja aqui.

Carol

Therese conhece Carol e ambas sentem uma atração imediata e ardente, mas, quando o envolvimento delas vem à tona, o marido de Carol a afronta, desafiando sua competência como mãe. Com Cate Blanchett e Rooney Mara. Veja aqui.

Cena de Carol Cena de Carol

Tim Maia

A vida e a arte do grande Tim Maia, artista de temperamento explosivo que transformou a música brasileira. O filme recria sua trajetória desde o início da carreira com Roberto Carlos e Erasmo Carlos até se tornar um dos músicos mais populares do Brasil. Com Babu Santana, Robson Nunes e Alinne Moraes. Veja aqui.

Por R$ 4,90

A Grande Aposta

Ao enxergar o que os grandes bancos, a mídia e o governo ignoraram, o colapso global da economia, quatro cidadãos comuns tiveram uma ideia: a grande aposta. Um ousado investimento os leva até o lado sombrio do sistema bancário moderno. Com Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Veja aqui.

A Melhor Escolha

Anos depois de terem levado Meadows para a prisão, os marinheiros Buddusky e Mulhall Fishburne recebem uma ligação do velho amigo pedindo que ambos o ajudem a trazer para casa o corpo do filho que foi morto na Guerra do Iraque. Com Steve Carell, Laurence Fishburne e Bryan Cranston. Veja aqui.

Cena de A Melhor Escolha Cena de A Melhor Escolha

A Vigilante do Amanhã

Uma aventura repleta de ação e efeitos especiais ambientada num futuro no qual as pessoas têm acesso a melhorias tecnológicas. Acreditando ter sido resgatada perto da morte, Major se torna a primeira da espécie: uma mente humana dentro de um corpo artificial. Com Scarlett Johansson e Juliette Binoche. Veja aqui.

Onde os Fracos Não Têm Vez

Quando um homem depara com a sangrenta cena de um crime, uma caminhonete carregada de heroína e irresistíveis 2 milhões de dólares, sua decisão de levar o dinheiro deflagra uma interminável e violenta reação em cadeia, que nem a lei do oeste do Texas pode deter. Com Javier Barden, Josh Brolin e Tommy Lee Jones. Veja aqui.

Cena de Onde os Fracos Não Têm Vez Cena de Onde os Fracos Não Têm Vez

Scott Pilgrim contra o Mundo

O charmoso e desocupado Scott Pilgrim acaba de encontrar a garota de seus sonhos, literalmente. O único problema é que, para conquistar Ramona Flowers, Scott terá de derrotar os sete ex-namorados do mal que pretendem matá-lo. Com Michael Cera. Veja aqui.