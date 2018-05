19 museus em São Paulo terão entrada gratuita nesta sexta

São Paulo – Nesta sexta (18) é comemorado o Dia Internacional do Museu e, para celebrar a data, 19 museus no estado de São Paulo, sendo 15 deles na capital e outros quatro no interior e litoral, terão entrada gratuita.

A iniciativa faz parte da campanha “É Dia de Museu” – lançada pela secretaria da Cultura do Estado de São Paulo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Além da gratuidade, quem doar um agasalho no dia da visitação ganha também o passaporte dos museus, que garante uma entrada gratuita nos museus que integram o Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) em qualquer dia da semana.

Segundo Romildo Campello, secretário da Cultura do Estado, muitos dos museus participantes já possuem entrada livre ou ingressos com valores acessíveis, por isso a ação visa facilitar ainda mais o acesso do público aos museus.

“Queremos ampliar o acesso à cultura. Museus não são somente locais de preservação de memória, mas também de criação de memórias pessoais, intransferíveis e inesquecíveis”, afirmou Campello em nota.

Toda programação pode ser consultada na página desenvolvida especialmente para a ação. Confira a seguir os museus participantes: