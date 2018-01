18 documentários e séries sobre gastronomia para ver na Netflix

São Paulo – Voltados a aspirantes ou apenas curiosos e apreciadores, os filmes sobre gastronomia disponíveis na plataforma da Netflix agradam a todos os gostos e paladares.

Há desde histórias de sucesso (e também fracasso) de chefs, como o italiano Massimo Bottura, até apresentações do processo de fabricações de bebidas, como o vinho, saquê e champanhe, além de carnes e o churrasco.

Essas narrativas são contadas em documentários e também séries documentais, que apresentam o espectador a chefs e culinárias ao redor do mundo, narradas por roteiristas e chefs, como o americano Anthony Bourdain.

Sobrepondo o lado mais técnico do tema, a série “Cooked” vai buscar nas raízes da história da culinária como ela transforma o mundo e aborda temas importantes, como mudanças de alimentação e a falta de tempo para cozinhar.

Veja abaixo as opções atualmente disponíveis na plataforma:

Chef´s Table

Esta série documental foi indicada ao Emmy e mostra o que acontece nas cozinhas e nas mentes dos chefs estrelados que quebram conceitos na alta gastronomia. Cada episódio mostra o perfil de um chef. Eles atuam em diversos países e têm restaurantes listados entre os melhores do mundo. Entre os profissionais apresentados estão o brasileiro Alex Atala, do Dom; e Grant Achatz, do restaurante Alinea, em Chicago: os pratos do inventivo chef americano se confundem com obras de arte.

The Birth of Saké

O documentário, premiado em diversos festivais pelo mundo, mostra a rotina dos funcionários da empresa familiar Yoshida Brewery, uma das últimas a continuar seguindo a milenar arte da fabricação de saquê, do alto dos seus 144 anos de história. O processo, bastante artesanal, dura, no total, cerca de seis meses, e esse ciclo inclui invernos rigorosos. Os trabalhadores entrevistados têm um perfil diverso, com idade que varia entre 20 e 70 anos, e foram acompanhados diariamente pela equipe do documentário durante um determinado período.

King Georges

Em 2010, o chef francês Georges Perrier, de 67 anos, luta para salvar o seu restaurante icônico na Filadélfia, o Le Bec-Fin. Apesar dos seus clientes começarem a preferir uma comida mais barata e informal, Perrier não desiste da culinária luxuosa que norteou as quatro décadas de história do restaurante, mesmo prestes a vendê-lo. Esta trajetória é contada nesse documentário.

Somm – Dentro da Garrafa

Vinicultores e sommeliers abordam a história e os modos de fabricação e comercialização da bebida neste documentário. Entre os depoimentos, se destaca o de Aubert Villaine, produtor de um dos vinhos mais caros do mundo, o Domaine de la Romanee-Conti. O filme também aborda assuntos polêmicos, como a pontuação criada pelo crítico Robert Parker, que levou produtores a adaptarem seus produtos ao seu paladar.

Anthony Bourdain: No reservations

Chef e escritor, o francês viaja o mundo em busca de pratos diferenciados. Além de vários lugares nos Estados Unidos, Anthony também visita, entre outros países, o Brasil, Macau, o Curdistão e o Haiti após o terremoto de 2010. Em cada lugar visitado o apresentador é recebido por anfitriões. Um deles é o líder da banda de rock Queens of Stone Age, Josh Homme, que hospeda o apresentador no rancho do grupo, localizado no deserto do Mojave, ma Califórnia. O capítulo dedicado ao Brasil faz parte da sétima temporada da série.

Sour Grapes

O documentário conta a história de Rudy Kurniawan, que falsificou vinhos e roubou milhões de ricos investidores americanos. Ele chegou a arrecadar 35 milhões de dólares oferecendo rótulos supostamente raros, parte de sua grande adega, quando chamou, em 2006, a atenção do FBI. O golpista foi desmascarado por um produtor de vinho francês, que soube que Rudy estava vendendo vinhos seus pertencentes a safras que nunca haviam sido produzidas.

Barbecue

Esse documentário mostra as técnicas e variações do celebrado churrasco em 12 países. Além de apresentar as maneiras de se fazer comida sobre o fogo, o diretor reflete sobre como um modo de cozinhar tão básico pode reunir pessoas de classes sociais e culturas tão diferentes em um mesmo intuito: o de celebrar a amizade e a união. Entre os locais visitados, estão o Texas, a Mongólia, o Japão e até a Síria.

Um ano em Champagne

Viticultores, empresários, fanáticos e especialistas mostram o processo complexo da produção de vinhos espumantes, exclusivo da famosa região francesa. A equipe do documentário acompanha a rotina dos produtores locais durante 12 meses e entrevista tanto pequenos produtores como grandes casas da região. O filme é apresentado por Martine Saunier, uma famosa negociante de vinhos local.

Cooked O escritor e ativista da alimentação Michael Pollan mostra como cozinhar pode transformar o mundo neste documentário baseado em seu livro, o “Cozinhar, Uma História Natural da Transformação”. Seu objetivo é informar sobre a origem dos alimentos e incentivar que mais pessoas façam a sua própria comida, de forma simples e com produtos frescos. O filme é dividido em quatro episódios, cada um dedicado a um elemento: ar, terra, fogo e ar. (R)evolução da carne O documentário francês mostra uma equipe buscando o melhor bife de carne bovina pelo mundo. A busca inclui entrevistas com chefs, fazendeiros, açougueiros e outros especialistas sobre a qualidade das carnes e acaba por defender a criação responsável dos animais, ao mostrar pequenos e médios produtores que fabricam uma carne de qualidade sem que seja necessário para isso agredir o meio ambiente ou utilizar técnicas de abate criminosas. Decanted Com uma bela fotografia, o documentário retrata a região rica em vinhedos do Vale de Napa, na Califórnia, e os produtores de vinho que vivem ali. Entre eles, está Heidi Barrett, dona de rótulos como Screaming Eagles, que chegam a ser vendidos nos Estados Unidos por 2,4 mil dólares.

Jeremiah Tower: The Last Magnificent

O documentário apresenta o perfil do influente chef Jeremiah Tower, que ajudou a criar a cozinha americana moderna, com origem na Califórnia. Apaixonado por comida desde a sua infância, o chef não teve uma educação formal na área antes de se tornar um chef, Assim que decidiu se candidatar a um emprego em um restaurante desconhecido da região, não demorou um ano para se tornar um dos sócios do estabelecimento.

Massimo Bottura: Teatro da Vida

O documentário acompanha o chef estrelado Massimo Bottura, do Osteria Francescana, que decidiu fazer pratos gourmet para os mais necessitados a partir de comida descartada na Expo 2015, em Milão. No Refettorio Ambrosiano, ele trabalha ao lado de outros quarenta chefs renomados. O projeto social já foi replicado em diversas partes do mundo, inclusive o Brasil,