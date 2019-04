17 ovos de Páscoa que vão deixar você com água na boca

São Paulo — A Páscoa está chegando e quem não quer deixar a compra dos ovos de chocolate para a última hora, já pode ir pesquisando as melhores opções do mercado.

Para 2019, as marcas prepararam sabores bem variados, que vão desde bolo de cenoura e pudim até pão de mel. Os preços também variam bastante, por isso, quanto antes você se organizar para as compras, melhor.

Para te ajudar na escolha, o site EXAME listou abaixo 17 opções para a Páscoa 2019 que vão deixar qualquer um com água na boca. Os preços vão de 49 reais até 280 reais.

Bicho de Pé – Amor aos Pedaços

Ovo de chocolate ao leite com crocante e recheio de Bicho de Pé. Pesa 300 gramas e custa 99,50 reais. Tem uma versão para comer de colher que pesa 240 gramas e custa 79,80 reais.

Ovo Trufado Negresco – Brasil Cacau

Ovo de chocolate ao leite com biscoito, com recheio trufado de chocolate branco e biscoito Negresco. Pesa 400 gramas e custa 56,90 reais.

Trio Gourmet – Cacau Show

Em parceria com a Brigaderia, o Trio Gourmet Brigaderia apresenta três meias cascas de chocolate ao leite recheadas com os sabores de cocadinha, brigadeiro ao leite e casadinho. Pesa 440 gramas e custa a partir de 62,90 reais.

Ovo Chocottone – Casa Bauducco

O tradicional Chocottone na versão Ovo de Páscoa. Pesa 200 gramas e custa 49 reais.

Ao Leite Gianduia – Casa Bonometti

O ovo ao leite vem camada de ganache de gianduia, com crocância do biscoito de avelã e o meio amargo tem a casca recheada com a receita de amêndoas. São acrescidos biscoitos oferecidos na prateleira, à escolha do cliente. Custa 75 reais.

Ovo Naked – Confeitaria Dama

O ovo Naked tem creme de chocolate crocante coberto com frutas vermelhas. Pesa 330 gramas e custa 150 reais.

Ovo Jabuticaba – Da Pá Virada

É uma opção sem açúcar. O ovo de chocolate é recheado com sorvete e geleia de jabuticaba. Pesa 290 gramas e custa 120 reais.

Ovo de Bolo de Cenoura com Pudim – Dona Deôla

Casca de chocolate recheada de bolo de cenoura e pudim de chocolate cremoso, coberto com ganache de chocolate e mini bolos de cenouras. Pesa 750 gramas e custa 69,90 reais.

Red Velvet – Éclair Moi

Versão artesanal do Ovo de Colher do clássico bolo Red Velvet. Ovo de chocolate branco, com uma camada interna de chocolate ao leite 60% cacau, recheado com duas camadas de bolo red velvet e creme, finalizado com uma plaquinha de chocolate. Pesa 515 gramas e custa 162 reais.

Ovo de Cookies e Raspas de Limão – Havanna

Ovo de Páscoa de chocolate branco com cookies de chocolate e raspas de limão com recheio de doce de leite. Contém bombons de chocolate branco com cookies de chocolate e raspas de limão com recheio de doce de leite. Pesa 300 gramas e custa 85,90 reais.

Ovo de Palha Italiana – Kopenhagen

Ovo de chocolate ao leite com biscoito e recheio sabor palha italiana. Pesa 380 gramas e custa 109,90 reais.

Extra Mousse – Lindt

Ovo Extra Mousse é indicado a quem gosta de texturas mais cremosas, pois sua casca vem com recheio de mousse de chocolate ao leite. Pesa 500 gramas e custa 139,90 reais.

Ovo Ruby – Mica Crafted

Ovo Ruby pintado a mão com manteiga de cacau. Casca de chocolate Ruby da Callebaut, recheado com 6 ovinhos maciços de chocolates variados (ruby, cookies and cream e meio amargo) e um ovo de 100 gramas recheado a escolha do cliente. Pesa 400 gramas e custa 280 reais.

Ovo CrocDélice – Ofner

Chocolate ao leite com a casca recheada por um delicado crocante francês, caramelizado e bombons Gold em seu interior, nos sabores: Cassis, Macadâmia, Avelãs, Art de L’Ocean e Caramelo de Nozes. Pesa 300 gramas e custa 96,90.

Chokkie – Outback

Ovo recheado com a receita original do brownie Chocolate Thunder From Down Under. Meio ovo de chocolate meio amargo recheado com uma combinação da receita exclusiva do brownie com nozes pecãs, com creme trufado de chocolates branco e meio amargo e decorado com chocolate branco. Pesa 290 gramas e custa 49 reais.

Ovo de Paçoca – Sweet Brazil Chocolates

Ovo de chocolate ao leite com recheio cremoso e cobertura de paçoca. Pesa 500 gramas e custa 125 reais.

Ovo de Pão de Mel – Tchocolath

Meia casca de ovo recheada com trufa de pão de mel com 11 bandas de ovinhos. Pesa 300 gramas e custa 105 reais.