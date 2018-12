15 sugestões de presentes para apaixonados por churrasco

São Paulo – Para muitos de nós, fazer churrasco é sinônimo de festa, confraternização e amizade. Para garantir que seja sempre assim, que tal presentear aquela pessoa que faz desse momento um dos mais memoráveis do ano?

Para ajudar, selecionamos opções de presentes em três categorias sugeridas por assadores apaixonados por churrasco. Assim, sendo homem ou mulher, amador ou profissional, vai ser difícil errar ao escolher algum produto para acompanhar, acessório para facilitar o trabalho ou experiência inesquecível.

Produtos

Embutido

–

Desenvolvidas pelo engenheiro químico Fabio Alves, as linguiças da Charcutaria Specialli nos sabores pimenta biquinho, cerveja com requeijão e texmex, por exemplo, são uma ótima pedida para agradar quem busca qualidade em embutidos.

Valor: R$ 32 o pacote de 500 gramas, em média

Cerveja

–

A Viking Beer, cervejaria artesanal de Limeira, no interior de São Paulo, acaba de lançar a série de produtos Invasões, com 24,5 gramas de lúpulos por litro de cerveja feitos 100% no Boil Hops, método que traz uma explosão de aromas e sabores.

Valor: R$ 38 a lata de 473 mililitros

Espumante

–

O Freixenet Cordón Negro é leve, apreciado por seu grande frescor e conhecido mundialmente por sua emblemática garrafa preta e dourada. Com aromas de frutas cítricas e acidez equilibrada, este Cava é perfeito para acompanhar aperitivos, carnes, massas e risotos.

Valor: R$ 84,90

Vinho

–

Já pelo nome Entrecôte (filé de costela, em francês), este vinho sugere harmonização com carne. É original de Languedoc Roussilon, uma das regiões que mais produz vinhos na França, fácil de beber, marcante, intenso e conta com 30% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot e 30% de Syrah.

Valor: R$ 89

Cachaça

–

A Ypióca Cinco Chaves é um blend de cachaças raras envelhecidas em barris de carvalho e castanheira muito bem avaliado por apreciadores da bebida.

Valor: R$ 89,91

Tempero

–

Além de opções de temperos secos para carne bovina, porco, ave e peixe nas versões tradicional e defumado, o chimichurri La Barra uruguaio também é uma ótima opção para temperar o churrasco.

Valor: R$ 19,90 cada frasco de 200g

Lenha

–

Para defumar no pit (equipamento de american BBQ ou smoked BBQ) ou conferir mais sabor e aroma na brasa da parrilla convencional, a lenha Special Meats de árvores frutíferas, como macieira, por exemplo, veio para ficar no churrasco.

Valor: R$ 40 o saco de 4 quilos e R$ 60 o saco de 10 quilos, em média

Acessórios

Facas

–

Kit Marcos Bassi de facas de carne para desossa e cortes, com chaira para afiar lâminas e garfo auxiliar.

Valor: R$ 299

Grelha cesta

–

Para ingredientes que necessitam de recipientes próprios com proteção para grelhar, como legumes, frutas, frutos do mar, bacalhau pré-cozido, costelas de tambaqui, carnes em cubos para aperitivo, etc. Da marca Giragrill, o acessório vem com duas espátulas que facilitam o manuseio.



Valor: R$ 259

Bolsa térmica

–

Produto exclusivo Mestre-Cervejeiro, mantém a temperatura da bebida para que chegue ao local desejado ainda refrescante e livre de amassados na lata.

Valor: R$ 60

Tábua

–

Peça produzida em madeira invertida Teca, possui acabamento envernizado e tratamento antibacteriano Microban Tramontina, que protege contra bactérias e germes.

Valor: R$ 329,09

Grill

–

A Grillex 38 Color possui grelha de canaletas e porta-carvão com especial dispositivo braseador que facilita o preparo da brasa. Com corpo em alumínio e grelha e tripé em inox, serve até 8 pessoas.

Valor: R$ 399

Experiências

Nice to Meat U

–

Com uma carroça estacionada na rua e uma espécie de aquário que abriga a parrilla e um varal de carnes, a casa inaugurou recentemente em São Paulo. No comando do churrasco está Shemuel Shoel, que oferece em seu cardápio opções deliciosas. Experimente o Tomahawk e, de sobremesa, a panqueca com doce de leite.

Valor: A partir de R$ 189 para duas ou três pessoas

Malta Beef Club

–

O restaurante de Marcelo Malta foi o primeiro a oferecer carne dry aged no Rio de Janeiro e foi eleito Melhor Carne 2018/2019 pela Veja Rio. Experimente o Torresmo com Molho Barbecue e Limão, de entrada, e as carnes em tábuas para compartilhar.

Valor: A partir de R$ 25

Meat Experience

–

Com consultoria do titular da cadeira de Ciência e Genética da Carne Bovina da Unesp/Botucatu, Luis Artur Chardulo, e do assador Henrique Okuda, o encontro oferece degustação comparativa raças bovinas diferentes, aula sobre a técnica fogo de chão e harmonização com vinhos da Bodega Garzon. O próximo está previsto para 20 de janeiro de 2019.

Valor: A partir de R$ 600