15 influenciadoras que mostram o lado real da maternidade

São Paulo – Mãe de primeira viagem, e cansada de ver celebridades que só mostram o lado “conto de fadas” da maternidade? Suas visualizações têm destino certo: o perfil de 15 influenciadoras digitais que buscam mostrar, em diferentes níveis, o cotidiano “perrengue” da maternidade e também da gravidez.

As mais populares são instagrammers e youtubers, como a Aline Vicente, do “Dia a Dia de Mamãe”; Lu Ferreira, do “Chata de Galocha”; a Gabi, que divide suas impressões ao lado do marido Tiago, do “Tiago e Gabi”; a Helen Ramos, do “Hel Mother”; e Thais Vilarinho, do “Mãe Fora da Caixa”.

Muitas começaram sua trajetória em blogs de sucesso e acabaram criando canais também nessas redes sociais, como o Macetes de Mãe. Algumas não falavam, desde o início, sobre a maternidade, mas o assunto passou a tomar tamanha parte do cotidiano que passaram a incluir o tema em seus canais. É o caso da Lu Ferreira.

As influenciadoras não têm, necessariamente, formação na área de saúde ou qualquer outra relacionada à crianças: são apenas mães que querem dividir aprendizados e, por que não, erros. É o caso de Shirley, que conta que resolveu montar o blog “Macetes de Mãe” no oitavo mês de gravidez, sem ter trocado uma fralda na vida. Fez tanto sucesso que o blog se tornou um site e virou um canal no YouTube, com 114 mil inscritos.

Conheça abaixo um pouco sobre o canal de cada uma das influenciadoras:

Dia a Dia de Mamãe

Canal: Instagram

Seguidores: 371 mil

Aline Vicente é mãe de Laura, 3 anos e classificada por ela como “um doce de menina austista” e Sarah, de 1 ano, e publica sua rotina com as filhas no canal. Costuma publicar fotos e vídeos no YouTube sem edição e cortes, como o que mostra a sua rotina noturna depois que suas filhas passaram a dormir cedo. É fácil se identificar com seus desabafos: Aline já quis que o dia tivesse mais horas, se deve ou não ir a uma festa e mostrou como se sentiu quando sua filha ficou doente. Aline fez um parto normal após uma cesárea e mostrou a evolução da sua gravidez, semana a semana.

Chata de Galocha

Canal: YouTube

Seguidores: 706 mil

Lu Ferreira é mãe da Bia. Seu canal no YouTube dá dicas de beleza, moda e viagens, mas no tópico “Gravidez” é possível encontrar vídeos sobre pitacos, neuras maternas e os enlouquecedores dias do puerpério. Em outros tópicos, a YouTuber volta e meia toca no tema “filhos”, como em um vídeo bem-humorado mostrando o que ela e o marido pensam ao sair sem eles.

Tiago e Gabi

Canal: YouTube

Seguidores: 206 mil

O diferencial do canal é mostrar como o casal lidou com a gravidez dos filhos desde o início, saindo um pouco da ótica apenas da mãe. Os vídeos do casal mostram a sua rotina sem glamour. São episódios como quando uma de suas filhas ficou sem dormir às vésperas de uma cirurgia da irmã. O casal relata ainda quando se deparou com a falta de vaga para suas filhas na escola, os sentimentos que provocam o fim das férias de verão, como Gabi perdeu peso após a gravidez e até sua preocupação com a febre amarela.

Mãe fora da Caixa

Canal: Instagram

Seguidores: 172 mil

Thais Vilarinho busca, em seu perfil, ser um ombro amigo para mães que se sentem pressionadas em fazer tudo sempre certo. Ela desconstrói a imagem da “mãe perfeita” e divide seus sentimentos quando retorna ao trabalho após as férias de verão, por exemplo. Com frases construtivas, também incentiva a sororidade, ao promover a reflexão antes do julgamento ou palpites sobre outras mães. Thaís já publicou suas impressões em um livro, que leva o nome do seu perfil.

Trocando Fraldas

Canal: YouTube

Seguidores: 145 mil

Patrícia Amorim tem três filhos e faz vídeos informativos sobre saúde e gravidez com bom humor, tirando dúvidas comuns das novas mães. Apesar de não ter formação na área, a influenciadora digital diz que sempre pesquisou muito sobre o assunto, principalmente quando, por sete anos, foi uma “tentante”, buscando engravidar da sua segunda filha. Além dessa experiência, uma de suas filhas teve complicações ao nascer, episódio que também é relatado em seu canal. Patricia costuma convidar profissionais e outras influenciadoras digitais para participar de seus vídeos, em um formato de entrevista.

Hel Mother

Canal: YouTube

Seguidores: 136 mil

Com humor ácido, Helen Ramos faz desabafos sobre a vida de mãe. Em seus vídeos mais famosos, ela relata coisas que mães estão cansadas de ouvir, compara expectativa e realidade sobre diversos temas relacionados à maternidade, fala sobre sua gravidez inesperada e compartilha suas sensações sobre birra e manha. Helen é mãe solo de Caetano e também já relatou em seu canal como é se relacionar com pessoas que não sejam o pai do seu filho.

A Maternidade

Canal: Instagram

Seguidores: 130 mil

A escritora e fotógrafa Rafaela Carvalho é mãe de quatro filhos e relata, de forma bem sincera, as diferenças na criação de cada um deles. Ela conta, por exemplo, como foi fácil desfraldar seus dois meninos, mas quando chegou a vez da sua filha, o processo foi bem mais complexo.

Macetes de Mãe

Canal: YouTube

Seguidores: 114 mil

Bem informativo, assim como o “Trocando Fraldas”, Shirley, mãe do Léo e do Caê, dá dicas diversas, desde como organizar a rotina da criança a como preparar eventos, como o chá revelação do sexo do bebê e montar a decoração do quarto do filho. Ela também compartilha experiências, sobre como ensinou o seu filho a dormir, por exemplo.

Na casa 8

Canal: Instagram

Seguidores: 66,8 mil

Atriz, ex-apresentadora da TV Globinho e mãe de Cora, 3 anos, Flávia Rubim aborda no canal, entre outros temas, a comunicação não-violenta, vínculo, confiança e presença na criação dos filhos. Há poucos dias, Flávia descobriu que está grávida de gêmeos, e deve mostrar a evolução da gravidez gemelar. A atriz é adepta da educação montessoriana e mostra como montou o quarto da sua filha seguindo os conceitos da filosofia. Também mostra sua experiência com o colar de âmbar, método BLW e cama compartilhada.

Tchulim

Canal: Instagram

Seguidores: 65,6 mil

Carol Rocha já era blogueira, mas, depois da gravidez de Valentin, hoje com 2 anos, ela mesma já declarou que seu perfil “bombou de mães”. Mãe solo, busca quebrar paradigmas da maternidade e incentiva a autoconfiança.

Mãe de Primeira Viagem

Canal: YouTube

Seguidores: 62 mil

A atriz e apresentadora Silvia Faro, ex-VJ da MTV, fala sobre os mais diversos temas ligados à maternidade, como a passagem do bebê da cama para o berço, e também dos sentimentos da mãe em relação ao recém-nascido, inclusive medos. Dá também dicas práticas, sobre como organização a mala da maternidade e também a festa de aniversário.

Maternidade Comum

Canal: YouTube

Seguidores: 51,7 mil

Paloma Fernandes é mãe de meninos e busca desconstruir gêneros na criação dos seus filhos. Já abordou, no canal, temas como o seu aborto espontâneo, sexo depois da gravidez e também mostrou como fazer a papinha para o bebê.

Lápis de Mãe

Canal: Instagram

Seguidores: 36,7 mil

Feito por duas mães de primeira viagem, o canal soluciona dúvidas sobre gravidez, mostra como escolher o carrinho para o bebê, e também mostra como as autoras do canal lidaram com a reação dos filhos à chegada do irmão. Com belas fotos, também dá inspiração para decoração de festas e o quarto da criança.

Just Real Moms

Canal: YouTube

Seguidores: 34 mil

Juliana e Renata, amigas há mais de 20 anos, tiveram filhos na mesma época e decidiram criar um blog que pudesse conversar com mães de verdade, reunindo um pouco de tudo: anseios, primeira gravidez, educação, comportamento, moda, lazer, entre outros temas. Costumam convidar psicoterapeutas e outros profissionais, que compartilham conhecimento e experiências no canal.

Mãe Solo

Canal: Instagram

Seguidores: 8 mil

O perfil começou depois que o filho de Thaiz, a autora das tirinhas que abordam a maternidade real, nasceu, em maio de 2014. A personagem, uma mulher descabelada, cansada e peluda, mostra retratar suas próprias experiência ao enfrentar uma gravidez sozinha. Thaiz não pensou em um projeto inicialmente: apenas tinha vontade de falar da mãe “que não tinha nada a ver com a dos comerciais de margarina”