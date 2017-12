São Paulo — Para muitas pessoas, a festa de Réveillon é o momento mais importante do ano. Afinal, começar bem o novo ciclo pode mudar todas as expectativas para os próximos 12 meses.

Se você é dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e ainda não sabe onde celebrar a virada 2017/2018, o site EXAME lista abaixo algumas sugestões de festas que prometem bombar no Réveillon, para começar o próximo ano em grande estilo.

Copacabana Palace (Rio de Janeiro – RJ)

É possível escolher entre jantar em um dos restaurantes Pérgula e Cipriani, ou nos salões de festa. No Golden Room, haverá show de banda ao vivo com músicas de diversos gêneros. Nos salões Nobre e Frontais, será servido um buffet elaborado pelos chefs David Mansaud e Luiz Guilherme Cyrino. Também há a opção de ceia à beira da nova piscina, ao som do DJ Guga Weigert. A festa no hotel mais famoso do Brasil começa às 20h. À meia noite, será possível ver a famosa queima de fogos de Copacabana da varanda do hotel. O valor por convite é de 3.500 reais mais uma taxa de 10% de serviço.

White Rooftop (Rio de Janeiro – RJ)

Ícone das baladas cool do Rio, o rooftop do Lagoon tem recebido desde a Copa do Mundo de 2015 às principais festas da cidade. Para a chegada de 2018, a Party Industry levará o White Rooftop para um dos cenários mais lindos da cidade maravilhosa ao amanhecer: a Lagoa Rodrigo de Freitas. Localizado em uma área de 10 mil metros quadrados, a festa terá mais de 12h de duração e contará com os principais DJs cariocas. Entre eles, Felipe Guga, Zedoroque, Rapha Lima, Cix, João Brasil e Yasmin Vilhena. Haverá buffet internacional e open bar. O valor por pessoa é a partir de 650 reais.

Hotel Emiliano (Rio de Janeiro – RJ)

O rooftop do hotel receberá os convidados para uma experiência única. A festa este ano terá o tema “Carioca”, que segundo o hotel homenageia o jeito alegre e espontâneo dos nativos de celebrarem a vida, com um estado de espírito único e em paz com o mundo. O menu será assinado pelo chef Damien Montecer e haverá drinks à vontade. O evento, diz a organização, “reunirá em seu rooftop aqueles que buscam uma experiência diferenciada, com serviço impecável, muita badalação e vista de tirar o fôlego”. O valor por pessoa é a partir de 3 mil reais mais taxa de 13% de serviço.

Rubaiyat (Rio de Janeiro – RJ)

Para quem está procurando um ambiente agradável, charmoso, espaçoso e de quebra com uma bela vista para passar o fim de ano, o Rubaiyat Rio é uma opção. Para o Ano Novo, o restaurante preparou um cardápio que conta com couvert, bobó de camarão, bacalhau com emulsão de castanha do pará e banana da terra, leitão com purê de abóbora e farofa, filet com molho de presunto ibérico e gratin de batata e buffet de sobremesas. O valor por pessoa é a partir de 480 reais.

Sofitel Ipanema (Rio de Janeiro – RJ)

Localizado entre as praias do Arpoador e do Leblon e com vista para o Morro Dois Irmãos, o Sofitel Ipanema é outra opção para passar o Ano Novo no Rio. No restaurante Galani, terá uma ceia completa das 20h30 à 01h. O preço por pessoa com bebidas é 750 reais mais taxa de 10% de serviço. Além da ceia, o hotel também vai fazer uma festa na virada com direito a buffet de petiscos, estação de frutas tropicais, estação de queijos e premium open bar. O valor da festa é 950 reais mais 10% de taxa de serviço. A atração da noite será o DJ Capelli e a festa será realizada no 23 Ocean Lounge, que fica no rooftop do hotel com uma vista incrível.

High Line Bar (São Paulo – SP)

O rooftop mais badalado da Vila Madalena promete fazer uma festa de Réveillon memorável. Haverá queima de fogos, escola de samba, cartomante, DJ, finger foods e ceia completa. O valor por pessoa é a partir de 500 reais.

Grand Hyatt (São Paulo – SP)

O Grand Hyatt vai oferecer um grande baile de Réveillon no Espaço Grand Hyatt. Haverá ceia completa (entradas, buffet de saladas, pratos quentes) preparada pelos chefs do hotel, open bar e atrações especiais, como banda ao vivo, DJ e decoração especial. O valor por pessoa é partir de 1.329 reais.

Casa Grande Resort & Spa (Guarujá – SP)

A programação de Réveillon do Casa Grande Resort & Spa, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, é de quatro dias —de 29 de dezembro a 1 de janeiro. Haverá shows de Wesley Safadão, Anitta, Alok e o DJ Fatboy Slim. Na noite da virada, a ceia será especial e os convidados também poderão desfrutar de um coquetel na piscina. Os pacotes para os quatro dias são a partir de 6.636 reais por pessoa. É possível comprar convites apenas para a festa de Ano Novo, com preços de 80 a 600 reais.

Wet’n Wild (Itupeva – SP)

O parque aquático preparou três opções de festa, todas com alimentação e open bar: Pool Party (pista), Camarote (espaço reservado) e Premium Dinner (jantar completo no espaço White Pavilion). A Wave Lagoon, piscina com ondas artificias, estará em funcionamento para o ritual de pular as setes ondas. Após a contagem regressiva, serão sete minutos de fogos de artifícios. Na programação, que tem início às 22h e término às 04h, estão os DJs Tom Hopkins e Mayara Leme, e as bandas Aquarela Tropical Samba Show, Like It e o Grupo do Bola. O valor por pessoa é de 210 reais (3º lote).

SPNYE no La Luna Club (São Paulo – SP)

A We Clap organizou a festa New Years Eve no La Luna Club. O evento começa às 21h. A noite contará com um jantar de alta gastronomia, além de um open bar premium para os convidados. A diversão ficará por conta do DJ alemão Phonque e do grupo Só Para Contrariar. O valor é a partir de 390 reais por pessoa.

Bar Brahma (São Paulo – SP)

o Bar Brahma Centro promete oferecer boa gastronomia, música de qualidade e show de fogos na virada do ano. No Salão Principal, Barbara Silva e Banda tocarão hits nacionais/internacionais e o DJ Serginho comandará as pick ups. Na esquina, a banda de pop rock Jack Rabbit vai se apresentar, e na varanda, D. Dona Ribeiro, a embaixatriz do samba paulistano. Também haverá uma bateria de escola de samba circulante com passistas e Riverboat Jazz Banda. O valor por pessoa é a partir de 500 reais.

L’Hotel PortoBay (São Paulo – SP)

A poucos metros da Avenida Paulista, o L’Hotel PortoBay São Paulo vai oferecer muita música e alta gastronomia na noite de Ano Novo. A festa começa às 21h30 com jantar e música ao vivo. O valor por pessoa é de 800 reais, que inclui jantar, open bar e 1 Baby Chandon para brindar na virada de ano.

Give Me 5 (São Paulo – SP)

O Réveillon Give Me 5 acontece na Casa da Fazenda do Morumbi, um dos lugares mais clássicos da capital. Serão duas pistas. Na principal, tem Inimigos da HP, o MC Matheuzinho e os DJs Eduardo Brambilla e Adriano Valério. A pista eletrônica será comandada por N.A.S.S.I. e Groove Mode. A festa é open bar & food. O valor por pessoa é a partir de 350 reais.

Toque Toque (São Sebastião – SP)

O Réveillon de Toque Toque começa às 22h, na Reserva Tamba, na praia de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O evento será na areia e terá finger foods, música e open bar premium. O valor por pessoa é a partir de 250 reais.

Templo Zu Lai (Cotia – SP)

O Templo Budista Zu Lai estará aberto para uma celebração de Ano Novo. Haverá jantar de confraternização com culinária vegetariana, peregrinação pela Senda da Iluminação, a cerimônia de toque do “Grande Tambor” e repicar do “Grande Sino”, simbolizando a despedida do ano que se vai e as boas-vindas ao ano que se inicia. À meia-noite, haverá a celebração do Ano Novo com a oferenda do primeiro incenso de 2018. O valor por pessoa é de 100 reais.