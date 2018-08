14ª temporada de Grey’s Anatomy chega à Netflix no sábado

São Paulo – Os fãs de Grey’s Anatomy já podem se preparar para mais uma maratona no final de semana. A 14ª temporada da série chega ao catálogo da Netflix no próximo sábado (1º).

No seriado, Meredith Grey vive paixões profissionais e pessoais com sua turma de estudantes e médicos, durante sua residência no hospital de Seattle. Na nova temporada, o retorno dos médicos ao hospital reformado complica o relacionamento de Meredith (Ellen Pompeo) e Nathan (Martin Henderson).

A 15ª temporada de Grey’s Anatomy estreará nos Estados Unidos em 27 de setembro, com um episódio de duas horas. Ellen Pompeo, uma das atrizes principais, já avisou que renovou seu contrato para mais dois anos com a produtora da série.