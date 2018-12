14 panetones gourmet para ostentar no Natal 2018

São Paulo — Já foi a época em que os panetones eram somente aqueles tradicionais, com frutas cristalizadas. A cada ano, as marcas inovam e lançam produtos cada vez mais sofisticados.

Tem de tudo: de bicho de pé a café latte. O site EXAME fez uma seleção de panetones, chocotones e derivados entre as apostas dos fabricantes para o Natal de 2018. A lista é de dar água na boca.

Kopenhagen: Panetone Celebration

Panetone Celebration da Kopenhagen Panetone Celebration da Kopenhagen

Panetone exclusivo para celebrar os 90 anos da Kopenhagen, com massa especial mais leve e macia, com muito mais gotas de chocolate ao leite e coberto com cobertura de chocolate ao leite. Tudo isso dentro de uma lata musical. Pesa 2 quilos e custa 199,90 reais.

Brasil Cacau: Panetone de Churros

Panetone de churros da Brasil Cacau Panetone de churros da Brasil Cacau

Panetone de churros recheado com doce de leite e acompanhado com um sachê de 20 gramas de açúcar de confeiteiro para decoração. Pesa 590 gramas e custa 49,90 reais.

Dona Deola: Panetone Amaretto

Panetone Amaretto da Dona Deola Panetone Amaretto da Dona Deola

Panetone recheado com creme de licor Amaretto, coberto com crocante de amêndoas. A versão mini custa 14,90 reais e a versão grande custa 68 reais o quilo.

Casa Bonometti: Panetone de Frutas Vermelhas

Panetone de frutas vermelhas da Casa Bnometti Panetone de frutas vermelhas da Casa Bnometti

Panetone com recheio de frutas vermelhas com chocolate branco e chocolate ao leite. Tem três versões: a de 90 gramas custa 14 reais, a de 500 gramas custa 54 reais e a de 1 quilo custa 99 reais.

Confeitaria Dama: Panetone de Caramelo Salé

Panetone de Caramelo Salé da Confeitaria Dama Panetone de Caramelo Salé da Confeitaria Dama

Panetone com massa tradicional recheado de caramelo e cobertura de chocolate com amêndoas. Pesa 750 gramas e custa 110 reais.

Havanna: Panetone Puente de la Mujer

Panetone Havanna Panetone Havanna

Panetone de pão de mel recheado com doce de leite. Segundo a marca, o design moderno e vanguardista da composição foi inspirado na imagem de um casal dançando tango. Pesa 700 gramas e custa 72,90 reais.

Ofner: Panetone Red Velvet

Panetone Red Velvet da Ofner Panetone Red Velvet da Ofner

Panetone com sabor Red Velvet, inspirado no clássico bolo Red Velvet Ofner e carrega uma tradicional receita americana de massa avermelhada de fermentação natural, recheada com o levíssimo cream cheese adocicado. Pesa um quilo e custa 93,90 reais.

Amor aos Pedaços: Panetone de Bicho de Pé

Panetone de Bicho de Pé da Amor aos Pedaços Panetone de Bicho de Pé da Amor aos Pedaços

Massa de panetone lisa, acompanhada de bisnaga com recheio de Bicho de Pé, sache de açúcar cristal e espátula plástica. Pesa 820 gramas e custa 79,80 reais.

Lindt: Panetone de Avelã e Gianduia

Panetone de avelã e gianduia da Lindt Panetone de avelã e gianduia da Lindt

Panetone com recheio de creme de avelã e cobertura de gianduia. Pesa um quilo e custa 119,90 reais.

Cacau Show: Panetone de Petit Gâteau

Panetone de Petit Gâteau da Cacau Show Panetone de Petit Gâteau da Cacau Show

Inspirado na sobremesa Petit Gâteau, este panettone tem massa especial com cacau e gotas de chocolate e recheio cremoso. A marca recomenda saboreá-lo quentinho. Pesa 620 gramas e custa 49,90 reais.

Brigaderia: Brigattone Premium

Brigattone Premium da Brigaderia Brigattone Premium da Brigaderia

Panetone recheado com brigadeiro ao leite com a opção de escolher a cobertura e o granulado para finalizar em casa. O Brigattone Premium pesa 910 gramas e custa 105 reais.

Casa Bauducco: Chocotone de Pistache

Chocotone de Pistache da Casa Bauducco Chocotone de Pistache da Casa Bauducco

Panetone de chocolate feito com a massa do Chocottone Casa Bauducco, macia e recheada com gotas de chocolate e um exclusivo creme de pistache com cobertura de chocolate e pedacinhos de pistache. Pesa 770 gramas e custa 89,90 reais.

Starbucks: Panetone de Café Latte

Panetone de Café Latte da Starbucks Panetone de Café Latte da Starbucks

Em um sabor inédito desenvolvido especialmente no Brasil, a massa do tradicional panetone leva um recheio cremoso exclusivo sabor café latte Starbucks e cobertura crocante de castanhas. Pesa 750 gramas e custa 75 reais.

Outback: Thunderttone

Thunderttone do Outback Thunderttone do Outback

O Thunderttone traz uma receita de panetone com gotas de chocolate, recheado de ganache de chocolate meio amargo, finalizado com cobertura de chocolate e granulado belga, e uma base do brownie com nozes pecãs da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under. Pesa 800 gramas e custa 59,90 reais.