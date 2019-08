14 filmes que chegam aos cinemas brasileiros nessa quinta (8)

São Paulo – Uma semana corrida – e concorrida – nos cinemas brasileiros. 14 novas produções chegam às salas do País hoje (8). Entre as novidades, destaques para a cinebiografia brasileira de Simonal, a produção americana “Meu Amigo Enzo”, com Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried, e “Rainhas do Crime”, com elenco de peso: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elisabeth Moss.

Confira os filmes:

Rainhas do Crime

Diretora: Andrea Berloff

Com: Elisabeth Moss, Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson

1h42 / Estados Unidos / Título original: The Kitchen / Ação, Crime

Na Nova York dos anos 1970, esposas de gângsters do bairro de Hell’s Kitchen que foram presos continuam a operar os negócios ilegais dos maridos. Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) e Claire (Elisabeth Moss) ficam à mercê de chefão local, mas decidem criar sua própria “família”.

Simonal

Diretor: Leonardo Domingues

Com: Billy Blanco Jr., Fabrício Boliveira, Caco Ciocler

1h45 / Brasil / Drama, Biografia, Musical

Fabrício Boliveira interpreta o cantor brasileiro Wilson Simonal. O filme mostra o sucesso do astro e sua queda vertiginosa, marcada por problemas financeiros e outras polêmicas.

Meu Amigo Enzo

Diretor: Simon Curtis

Com: Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried

1h49 / Estados Unidos / Título original: The Art of Racing in the Rain / Comédia, Drama

Baseado no livro de 2009 de Garth Stein, o filme conta a história de Denny Swift (Milo Ventimiglia), um piloto de corridas especializado em dirigir sob a chuva. Um dia, encontra um filhote de cachorro abandonado e o batiza de Enzo. Uma relação forte aparece entre homem e cão.

Histórias Assustadoras para Contar no Escuro

Diretor: André Øvredal

Com: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush

1h51 / Estados Unidos, Canadá / Título original: Scary Stories to Tell in the Dark / Horror, Mistério

A cidade de Mill Valley há décadas sofre com assombrações envolvendo o casarão da família Bellows. Um grupo de adolescentes descobre na casa um livro cheio de histórias macabras e passam a investigar o passado da autora, Sarah.

Fourteen

Diretor: Dan Sallitt

Com: Tallie Medel, Norma Kuhling, Lorelei Romani

1h34 / Estados Unidos / Título original: Fourteen / Drama

Sofrendo de uma doença mental que ninguém consegue diagnosticar, uma jovem passa uma década ficando cada vez mais debilitada e disfuncional. Amigos e familiares tentam as melhores formas de ajudar seu dia a dia.

Voando Alto

Diretores: Christian Haas, Andrea Block

Com: Kate Winslet, Willem Dafoe, Rob Paulsen

1h30 / Estados Unidos / Título original: Manou The Swift / Animação, Comédia

Manou sempre achou que era uma gaivota, mas descobre que é filho de um casal de andorinhas. Ao descobrir que nunca voará tão alto quanto as gaivotas, decide fugir de casa.

Vermelho Sol

Diretor: Benjamín Naishtat

Com: Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro

1h49 / Argentina, Brasil, França / Título original: Rojo / Drama, Mistério

Na Argentina dos anos 1970, um advogado de sucesso vê sua vida perfeita começar a desmoronar com a chegada de um detetive privado.

Outros lançamentos

“Leste Oeste”, filme brasileiro de Rodrigo Grota. Trailer.

“Retrato do Amor”, filme indiano de Ritesh Batra. Trailer.

“Rafiki”, filme queniano de Wanuri Kahiu. Trailer.

“O Amigo do Rei”, documentário brasileiro de André D’Elia. Trailer.

“Não Mexa com Ela”, filme israelense de Michal Aviad. Trailer.

“My Hero Academia – Dois Heróis”, animação japonesa. Trailer.

“Mulheres Armadas, Homens na Lata”, filme francês de Allan Mauduit. Trailer.