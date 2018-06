13 cidades para você se sentir na Europa sem sair do Brasil

São Paulo – Diante de tantos impasses econômicos, planejar uma viagem para o exterior requer muita cautela. Para quem não abre mão de conhecer novos lugares mesmo em tempos austeros, o Brasil é repleto de destinos incríveis para serem explorados.

Se você deseja, por exemplo, fazer uma viagem para a Europa, mas acha que não é a hora certa, algumas regiões por aqui lembram muito as cidades do continente europeu e podem ser opções mais viáveis no momento.

A seleção a seguir foi feita pelo Hotel Urbano, agência de viagens online, e indica 13 destinos que lembram e muito a arquitetura, gastronomia, música e outros aspectos culturais do velho continente. Confira:

1 – Gramado, no Rio Grande do Sul

Gramado é um dos destinos mais famosos do inverno brasileiro. A região tem influência italiana e possui um dos principais roteiros gastronômicos e culturais da região Sul do país. O clima mais ameno e a arquitetura europeia fazem com que qualquer se sinta na Europa.

2 – Canela, no Rio Grande do Sul

Também no Rio Grande do Sul, Canela atrai muitos turistas principalmente nos meses mais frios do ano. A gastronomia é outro ponto forte da cidade.

3 – Campos do Jordão, em São Paulo

No interior de São Paulo, Campos do Jordão é a nossa “Suíça Brasileira”. A arquitetura da cidade, o clima mais ameno e o verde das montanhas fazem lembrar o país europeu. O destino é muito procurado pelos turistas no inverno, mas em dezembro, por exemplo, a cidade recebe a Exposição de Natal, que vale a pena conhecer também.

4 – Domingos Martins, no Espírito Santo

Domingos Martins é o município mais procurado da região serrana do Espírito Santo. A cidade fica perto da capital Vitória e tem arquitetura que lembra a Alemanha. O município foi colonizado por imigrantes alemães e italianos.

5 – Penedo, no Rio de Janeiro

Penedo também é conhecida como a “Finlândia Brasileira” e essa fama não é à toa. A região é a principal colônia finlandesa do Brasil fora do sul do país e isso reflete na arquitetura da cidade, marcada por casinhas coloridas e muitas flores. A cidade também abriga a Casa do Papai Noel, muitas fábricas de chocolates e tem a vegetação predominada por araucárias

6 – Petrópolis, no Rio de Janeiro

Também no Rio de Janeiro, Petrópolis é uma cidade charmosa que exala requinte. A região possui arquitetura preservada da época em que Dom Pedro II passava longas temporadas por lá.

7 – Blumenau, em Santa Catarina

Blumenau é famosa por receber a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha. Não à toa, a cidade é conhecida como capital brasileira da cerveja.

8 – Joinville, em Santa Catarina

Joinville é uma mistura de Alemanha com Noruega e mesmo não tendo uma festa da cerveja como Blumenau, atrai muitos turistas o ano todo. Em julho, o município recebe o famoso Festival de Dança.

9 – Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro

Fronteira com o Parque Nacional de Itatiaia, Visconde de Mauá possui natureza preservada e tem forte influência da cultura alemã.

10 – Holambra, em São Paulo

O nome já diz tudo. Holambra é uma cidade que pode fazer você se sentir um pouquinho na Holanda. Por lá, muitas coisas lembram o país europeu, as flores, os moinhos, as casas e até a comida. A cidade é conhecida como a capital nacional das flores e promove todos os anos a Expoflora – maior exposição de flores da América Latina.

11 – Monte Verde, em Minas Gerais

Monte Verde é um pequeno município no sul de Minas Gerais fundado por um casal de imigrantes da Letônia. Os dois, ao fundarem a cidade, trouxeram para cá um pouco da terra natal. O clima mais ameno e as pousadas charmosas são um convite para conhecer a região.

12 – Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul

Nova Petrópolis é uma cidade colonizada por alemães e parada obrigatória para quem quer conhecer a Serra gaúcha. A região é um ótimo programa para um passeio de um dia.

13 – Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves é famosa por abrigar algumas das maiores vinícolas do país e conta também com bons restaurantes. Os vinhedos da cidade, por exemplo, lembram muito a cidade de Toscana, na Itália.