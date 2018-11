12 pacotes de viagens para curtir o Ano Novo em destinos badalados

São Paulo – Vai ter folga na semana do Ano Novo e quer passar a virada em um lugar bacana? Ainda dá tempo de programar uma viagem para a data.

EXAME pediu sugestões de pacotes para quatro agências de viagens. Eles têm como destinos locais badalados. O ambiente praiano e estados do Nordeste do país predominam, mas destinos queridos dos brasileiros nos Estados Unidos e as praias do caribe também estão incluídas na seleção.

A maioria dos preços divulgados é por pessoa, mas há pacotes para casais. Os preços das viagens individuais variam entre 913 reais (Rio de Janeiro) a 10.691 reais (Cancún, no México). No Nordeste, os preços partem de 2,6 mil reais, caso de Maceió, em Alagoas. Mas podem chegar a 7 mil reais caso a preferência seja por Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Alguns produtos já incluem a ceia e outros ingressos para a festa na noite da virada.

Confira abaixo as opções de pacotes para destinos nacionais e internacionais no período do Ano Novo:

Praia de Touros (RN)

Praia de Touros, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte Praia de Touros, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte

Período: 7 noites

Saída: 28/12

O que o pacote inclui: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto e 7 noites de hospedagem em apartamento duplo com sistema tudo incluído de comida e bebida no Vila Galé Touros Resort

Quem leva: CVC

Preço: a partir de R$ 6.988 por pessoa

Trancoso (BA)

–

Período: 27/12 a 4/1

O que o pacote inclui: 8 noites com café na Pousada Bahia Bonita

Quem leva: Decolar

Preço: R$ 16.328 (2 pessoas)

Fernando de Noronha (PE)

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha Baía do Sancho, em Fernando de Noronha

Período: 6 dias/ 5 noites

Data de saída: 28/12

O que o pacote inclui: traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hospedagem com café da manhã em pousadas turísticas

Quem leva: Azul Viagens

Preço: R$ 5.715

Cancún (México)

Cancún, México Cancún, México

Período: 8 noites

Saída: 26/12

Inclui: Passagem aérea, 8 noites de hospedagem em apartamento duplo no Golden Parnassus All Inclusive Resort & Spa all inclusive

Quem leva: CVC

Preço: a partir de R$ 10.691 por pessoa

Jericoacoara (CE)

Jericoacoara Jericoacoara

Período: 7 noites

Saída: 29/12

Inclui: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem em apartamento duplo com café da manhã no Hotel Jeri

Quem leva: CVC

Preço: a partir de R$ 5.738 por pessoa

Maceió (AL)

Praia do Gunga, em Maceió Praia do Gunga, em Maceió

Período: 8 dias/ 7 noites

Saída: 29/12

O que o pacote inclui: Passagens aéreas de ida e volta, hospedagem no Tropical Slim Hotel (3 estrelas) com café da manhã, traslado aeroporto/hotel/aeroporto e city Tour com Litoral Sul

Quem leva: Azul Viagens

Preço: R$ 2.678

Miami (EUA)

Praia em Miami Praia em Miami

Duração: 6 noites

Saída: 26/12

O que o pacote inclui: Passagem aérea, 6 noites de hospedagem em apartamento duplo no SpringHill Suites by Marriott Miami Doral, com café da manhã

Quem leva: CVC

Preço: a partir de R$ 6.396 por pessoa

Montevidéu (Uruguai)

Uruguai Uruguai

Período: 30/12 a 4/1

O que o pacote inclui: Passagem aérea São Paulo/Montevidéu/São Paulo, 5 noites de hospedagem no Hotel Europa, com café da manhã, traslado de chegada e saída, city tour regular em Montevidéu, passeio de dia inteiro a Punta del Este e assistência de viagem internacional

Quem leva: Flytour

Preço: US$ 853 (por pessoa)

Porto Seguro (BA)

–

Período: 8 dias/ 7 noites

O que o pacote inclui: Passagens aéreas de ida e volta, hospedagem no Transoceânico Praia Hotel (4 estrelas), traslado aeroporto/hotel/aeroporto + ingresso para o Sundance Festival (Open Bar) mais atrações: Vintage Culture, Cat Dealers, Dashdot, Dubdogs, Evokings, KVSH, Victor Lou, JP e Salla.

Quem leva: Azul Viagens

Preço: R$ 4.072

Rio de Janeiro (RJ)

Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro

Período: 5 dias/4 noites

Saída: 30/12

O que o pacote inclui: Passagem aérea ida e volta, transporte aeroporto/hotel/aeroporto; 4 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Gamboa (3 estrelas); seguro viagem; e assistência completa com guias locais.

Quem leva: Flytour

Preço: R$ 913

Orlando (EUA)

–

Período: 11 dias/ 9 noites

Data de saída: 27/12

O que o pacote inclui: Passagem aérea em classe econômica; diárias somente acomodação no Rosen Inn at Pointe em apartamento quádruplo; e assistência de viagem internacional.

Quem leva: Flytour

Preço: US$ 1.510 por pessoa

Buenos Aires (Argentina)

O Obelisco de Buenos Aires O Obelisco de Buenos Aires

Período: 30/12 a 3/1

O que o pacote inclui: Passagem aérea São Paulo/Buenos Aires/São Paulo; 4 noites de hospedagem no Hotel Alma Del Plata, com café da manhã, traslado de chegada e saída, city tour regular, assistência de viagem internacional

Quem leva: Flytour

Preço: US$ 548 por pessoa