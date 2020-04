12 documentários inspiradores para ver na Neflix

Buscando inspiração em ideias, projetos e histórias de vida? Em tempos difíceis como o do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, é bom conhecer histórias que trazem bons ensinamentos e, também, entretenimento.

Confira onze sugestões de documentários preparadas pela Netflix para ver na plataforma de streaming durante a quarentena:

Abstract: The Art of Design

“Descubra como pensam os designers mais inovadores em diferentes áreas e saiba como seu trabalho influencia todos os aspectos da nossa vida”.

Indústria Americana

“Neste documentário, uma empresa chinesa reabre uma fábrica em Ohio e enche o povo de esperança. Mas os conflitos culturais podem destruir esse sonho americano”.

Brené Brown: The Call to Courage

“Com humor e empatia, Brené Brown discute o que é preciso para trocar o conforto pela coragem em uma cultura definida pela escassez, pelo medo e pela incerteza”.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

“Um acampamento de verão inovador motiva um grupo de jovens com deficiência a criar um movimento em busca de novos caminhos para um mundo com mais igualdade”.

HOMECOMING: A film by Beyoncé

“As emoções por trás da célebre apresentação de Beyoncé no Coachella 2018, que transformou um conceito criativo em um movimento cultural”.

O Código Bill Gates

“Em uma jornada pela mente de Bill Gates, descubra quem o influenciou e quais são as metas que o bilionário ainda pretende alcançar”.

Minimalism: A Documentary About the Important Things

“Pessoas que acreditam que bens materiais não trazem felicidade são entrevistadas neste documentário que aborda a questão: menos é mais?”

Miss Americana

“Neste documentário revelador, Taylor Swift assume seu papel de compositora e cantora e de uma mulher que sabe usar todo o poder da sua voz”.

Sunderland Até Morrer

“A série documental acompanha a luta do Sunderland para voltar à divisão de elite do futebol inglês depois do rebaixamento na temporada 2016-2017”.

Ordem na Casa com Marie Kondo

“A famosa especialista em arrumação Marie Kondo ajuda clientes a colocarem ordem na casa e na própria vida, transformando lares com muita inspiração”.

Tony Robbins: Eu não sou seu guru

“Os clientes são fãs incondicionais das técnicas de coaching nada ortodoxas de Tony Robbins. Conheça os bastidores do megaevento anual que atrai milhares de participantes”.

Sérgio

“Este comovente documentário retrata a vida de Sérgio Vieira de Mello, o carismático Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU que foi morto por terroristas no Iraque”.