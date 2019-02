12 destinos para fugir do Carnaval e para cair na folia

1. Para todos os gostos zoom_out_map 1/14 (Divulgação / Viagem e Turismo) viagem durante o Carnaval. Nada mais compreensível, já que 2014 está sendo um ano de poucos feriados em dias úteis, o que pode dificultar os planos em outras épocas. Na reta final para dar tempo de planejar os passeios, o importante é ficar atento ao perfil dos destinos e ver se combina com o perfil do turista, eliminando os riscos de transformar o feriadão em dor de cabeça. Pensando nisso, EXAME.com conversou com o jornalista e blogueiro de viagens Rafael Sette Câmara, do blog São Paulo – Gostando ou não da folia, grande parte das pessoas não abre mão de umadurante o. Nada mais compreensível, já que 2014 está sendo um ano de poucosem dias úteis, o que pode dificultar os planos em outras épocas. Na reta final para dar tempo de planejar os passeios, o importante é ficar atento ao perfil dos destinos e ver se combina com o perfil do turista, eliminando os riscos de transformar o feriadão em dor de cabeça. Pensando nisso, EXAME.com conversou com o jornalista e blogueiro de viagens Rafael Sette Câmara, do blog 360meridianos , que sugeriu destinos para quem quer cair na folia, para quem quer só descansar, para aqueles que pretendem viajar a dois e para os que planejam sair com a família. Confira.

2. Bonito (MS), para descansar zoom_out_map 2/14 (Stefanie Schwarz/Flickr/Creative Commons) Quem quer sossego e um contato único com a natureza encontrará o que procura em Bonito, no Mato Grosso do Sul, segundo Rafaela Sette Câmara. Apesar de esse ser o nome mais conhecido, as redondezas do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Boquena, que inclui também os municípios de Jardim, Bodoquena e Guia Lopes da Laguna, guardam várias opções de passeios de ecoturismo. A região é bem procurada nesta época, mas a paz não sai prejudicada.

3. Gramado e Canela (RS), para descansar zoom_out_map 3/14 (Divulgação / Ricardo Varela) Muito procuradas durante o inverno, as cidades de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, são refúgio de quem não gosta do Carnaval. Entre as principais atrações estão os parques e museus, além da gastronomia de alta qualidade e a arquitetura bávara, que dá a impressão de estar na Europa sem sair do Brasil. “O ideal é procurar pequenas cidades, lugares onde a folia até existe, mas não é a única atração do período”, afirma.

4. Foz do Iguaçu (PR), para passar com a família zoom_out_map 4/14 (Divulgação / Guia Quatro Rodas) “Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos destinos turísticos mais família do país”, de acordo com Sette Câmara. Segundo o blogueiro, não são só as cataratas que fazem de lá um lugar bom para crianças, já que há também o Parque das Aves. Outra vantagem de ir para o destino é a possibilidade de pisar em três países em uma mesma viagem, já que faz fronteira com Argentina e Paraguai.

5. Caldas Novas e Rio Quente (GO), para passar com a família zoom_out_map 5/14 (Divulgação) Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, são outras cidades que oferecem diversão para a família toda, sem precisar entrar na folia. As duas cidades fazem parte de uma região de águas termais cuja temperatura varia de 30 graus a 57 graus Celsius, onde há vários hotéis, clubes e resorts com piscinas térmicas, corredeiras e toboáguas. Fora d’água, ainda dá para fazer trilhas no Parque Estadual da Serra de Caldas.

6. Paraty (RJ), para viajar a dois ou com a família zoom_out_map 6/14 (Rodrigo Soldon/Creative Commons) A cidade histórica de Paraty é um destino que pode agradar diversos perfis, desde o casal e a família que querem sossego até aqueles que gostam do tradicional carnaval de rua. Durante o dia, o centro histórico costuma ser lugar para brincadeiras e atividades para as crianças. À noite, os blocos carnavalescos tomam conta do lugar. Para quem quer mais descanso, o melhor é se hospedar fora da área central, e realizar passeios alternativos, como as trilhas, cachoeiras, escuna e praias próximas, como Trindade, a 16 quilômetros de Paraty.

7. Monte Verde (MG), para viajar a dois zoom_out_map 7/14 (Leo Feltran / Guia Quatro Rodas) Monte Verde é um distrito de Camanducaia, fica a 170 quilômetros de São Paulo, e foi feito para casais que não gostam de folia. Mas o confete e a serpentina não fazem falta, já que, além do clima romântico e da boa comida, a cidade é cercada por montanhas com diversas cachoeiras e trilhas para caminhadas, passeios de bicicleta e a cavalo, além de esportes radicais como montanhismo e rafting.

8. Campos do Jordão (SP), para viajar a dois zoom_out_map 8/14 (Bia Parreiras/VIAGEM E TURISMO) O clima romântico, a gastronomia e a arquitetura que rende o apelido de “Suíça Brasileira” fazem de Campos do Jordão um bom destino não apenas no inverno, como também no Carnaval, principalmente para casais que preferem mais sossego. A 1.628 metros de altitude, a cidade é reconhecida como estância climática – já que a cidade oferece boa estrutura de hospedagem, passeios e estabelecimentos para atender a demanda de turistas. Além das atividades na região central, há passeios ao redor para entrar em contato com a natureza, como cachoeiras e o complexo da Pedra do Baú, propício para escaladas e trilha.

9. Rio de Janeiro (RJ), para curtir a folia zoom_out_map 9/14 (REUTERS/ Ricardo Moraes) Não é possível falar em curtir a folia sem mencionar o Rio de Janeiro. “Além dos desfiles das escolas de Samba, a festa é animada nos inúmeros blocos de rua que se espalham pela cidade”, afirma Sette Câmara. Em 2004, a cidade garantiu seu lugar no Guinness Book, o livro dos recordes, como maior carnaval do mundo, com um movimento de 2 milhões de pessoas por dia. Por isso, para aproveitar a festa, é preciso não ter medo de multidão.

10. Salvador (BA), para curtir a folia zoom_out_map 10/14 (Divulgação) O nordeste brasileiro é também reduto do Carnaval e Salvador é um dos líderes desse bloco. O ritmo que toma conta das ruas da capital da Bahia é o axé, que leva milhares de pessoas para trás dos trios elétricos.A festa da cidade tem três circuitos: Barra-Ondina, Campo Grande-Avenida Sete e Centro Histórico, mas também dá para pular em outros bairros que possuem blocos de rua.

11. Recife e Olinda (PE), para curtir a folia zoom_out_map 11/14 (Wikimedia Commons) Opções muito procuradas pelos foliões, os carnavais de Recife e Olinda, em Pernambuco, têm um perfil diferente do de Salvador. Lá, no lugar do axé, os ritmos que tomam conta são o frevo, o maracatu, a ciranda e as marchinhas, que embalam as ruas. Sem a necessidade de abadás ou camarotes, todo mundo pode participar da brincadeira, que colore as cidades com os famosos bonecões de dois melhores de altura.

12. Diamantina e Ouro Preto (MG), para curtir a folia zoom_out_map 12/14 (Wikimedia Commons) O interior de Minas Gerais é mais um destino com diversão certa para aqueles que não abrem mão do agito no Carnaval. A 290 quilômetros de Belo Horizonte, Diamantina fica repleta de turistas animados pelos blocos de rua e pelos shows tradicionais da Bartucada e a Bat-Caverna, que transformam em batuque músicas de diferentes estilos e ritmos. Um pouco mais perto da capital do estado (quase 100 quilômetros de distância), Ouro Preto também tem uma programação atraente para os foliões. O carnaval da cidade é dominado pelos blocos das repúblicas estudantis, que preparam programações especiais para a época. Um desses grupos é o bloco mais antigo do Brasil, "O Zé Pereira dos Lacaios”, fundado em 1867.

13. Belo Horizonte (MG), para curtir a folia zoom_out_map 13/14 (Wikimedia Commons) Durante muitos anos, Belo Horizonte foi uma cidade ideal para quem detesta Carnaval, mas há alguns anos isso mudou. “Dizem que a expectativa para este ano é de 1 milhão de pessoas na folia, pelas ruas de Beagá. Uma opção de carnaval diferente das tradicionais”, diz o blogueiro de viagens. Neste ano 140 blocos vão passear pelas ruas de várias regiões da cidade.