12 blocos de Carnaval em São Paulo para aquecer até o feriado

São Paulo – Ainda falta vinte dias para o início do Carnaval, entre 10 e 13 de fevereiro, mas São Paulo já começa a esquentar com blocos de rua e outras festas que tomam conta da cidade. Há blocos para todos os gostos: com jazz, MPB, rock, axé e, claro, marchinhas.

A seguir, o site EXAME selecionou alguns eventos para organizar a agenda carnavalesca a partir deste final de semana e já se esquentar para a folia.

Ensaio Bloco Chá Rouge

O bloco vai levar para um trio elétrico a banda Rouge, com feira gastronômica.

Data: Sábado, 20 de janeiro

Horário: Das 14h às 22h

Local: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda)

Preço: R$ 40

Carna Jazz Ao Vivo

A banda Aro 20 vai tocar famosas marchinhas de carnaval em versão jazz.

Data: Sábado, 20 de janeiro

Horário: Das 14h às 21h

Local: Frederico Hostel (Rua Raul Pompeia, 579, Pompeia)

Preço: R$ 5 com nome na lista e R$ 10 na porta

Ensaio Acadêmicos do Baixo Augusta + Confraria do Pasmado

O bloco celebra a diversidade e a revitalização da região do Baixo Augusta.

Data: Domingo, 21 de janeiro

Horário: Das 15h às 20h

Local: Rua Augusta, entre as ruas Marquês de Paranaguá e Caio Prado

Preço: Grátis

2º Ensaio Bloco Siriricando

O bloco reafirma a liberdade sexual das mulheres.

Data: Domingo, 21 de janeiro

Horário: Das 15h às 20h

Local: Minhocão, na altura do metrô Marechal Deodoro (Praça Marechal Deodoro, Santa Cecília)

Preço: Grátis

Pré-Carnaval Agrada Gregos

O bloco vai reunir mais de 30 atrações nos quatro dias do feriadão do aniversário de São Paulo.

Data: Quinta a domingo, 25, 26, 27 e 28 de janeiro

Horário: Das 16h às 23h

Local: Rua Palmorino Mônaco, 540, Brás

Preço: Entre R$ 30 e R$ 60 por dia ou R$ 90 os quatro dias (3º lote)

Besta é tu & Let’s Block

Evento reúne dois blocos: o primeiro, de clássicos da MPB, e o segundo, de clássicos do rock.

Data: Domingo, 28 de janeiro

Horário: Das 15h às 22h

Local: Traço de União (Rua Claudio Soares, 73, Pinheiros)

Preço: R$ 25 com nome na lista ou R$ 35 na porta

Bloco Beleza Rara

O bloco vai tocar Banda Eva e muito axé.

Data: Sábado, 3 de fevereiro

Horário: Das 13h às 17h

Local: Rua Gomes de Carvalho, 1715, Itaim Bibi

Preço: Grátis

Desfile Bicho Maluco Beleza

O bloco se inspira no Carnaval de Olinda e conta com a presença de Alceu Valença cantando em um trio-elétrico.

Data: Sábado, 3 de fevereiro

Horário: Das 13h às 18h

Local: Monumento às Bandeiras (Praça Armando de Sales Oliveira, Ibirapuera)

Preço: Grátis

Desfile do Bangalafumenga

Tradicional no Rio de Janeiro, o desfile Banga Brilha é conhecido como a raiz do Carnaval.

Data: Domingo, 4 de fevereiro

Horário: Das 15h às 19h

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.300, Itaim Bibi

Preço: Grátis

Bloco do Sargento Pimenta

Tradicional no Rio de Janeiro, o bloco é para os maníacos por Beatles.

Data: Domingo, 4 de fevereiro

Horário: Das 9h às 12h

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.300, Itaim Bibi

Preço: Grátis

Desfile da Confraria do Pasmado

Bloco com ritmo de Carnaval raiz.

Data: Domingo, 4 de fevereiro

Horário: Das 13h às 19h

Local: Rua dos Pinheiros (Pinheiros)

Preço: Grátis

Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta

Bloco clássico de São Paulo.

Data: Domingo, 4 de fevereiro

Horário: Das 14h às 20h

Local: Rua da Consolação (Consolação)

Preço: Grátis