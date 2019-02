12 ambientes sofisticados da 30ª edição da CASA COR SP

1. Projeto de Alexandre Dal Fabro zoom_out_map 1 /12 (Divulgação/CASA COR)

2. Projeto de Alex Hanazaki zoom_out_map 2 /12 (Divulgação/CASA COR)

3. Projeto de Andrea Teixeira e Fernanda Negrelli zoom_out_map 3 /12 (Divulgação/CASA COR)

4. Projeto de Bruno Gap zoom_out_map 4 /12 (Divulgação/CASA COR)

5. Projeto de Catarina Renata Hermanny zoom_out_map 5 /12 (Divulgação/CASA COR)

6. Projeto de Clarisse Read zoom_out_map 6 /12 (Divulgação/CASA COR)

7. Projeto de Esther Giobbi zoom_out_map 7 /12 (Divulgação/CASA COR)

8. Projeto de Maicon Antoniolli zoom_out_map 8 /12 (Divulgação/CASA COR)

9. Projeto de Michele Luz zoom_out_map 9 /12 (Divulgação/CASA COR)

10. Projeto de <span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">Yamagata Arquitetura</span> zoom_out_map 10 /12 (Divulgação/CASA COR)

11. Projeto de Paola Ribeiro zoom_out_map 11 /12 (Divulgação/CASA COR)

12. Projeto da Três Arquitetura zoom_out_map 12/12 (Divulgação/CASA COR)

São Paulo – Começa nesta terça-feira, 17, a 30ª edição da CASA COR SP – maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. Instalada no Jockey Club, a mostra vai até 10 de julho e está repleta de novidades e muita sofisticação.

Nomes como de Alex Hanazaki, Dado Castello Branco, David Bastos, Roberto Migotto, Leo Shehtman, João Armentano e Marina Linhares assinam alguns dos ambientes do evento.

Neste ano também, para comemorar 30 anos, a CASA COR SP vai apresentar a restauração do ambulatório do Jockey – construído no início do século 20 pelo arquiteto francês Henri Paul Pierre Sajous. O espaço está sendo usado pelo evento e será devolvido ao Jockey Club no próximo ano.

Veja nas imagens 12 ambientes que fazem parte da CASA COR SP 2016.