10 sugestões de vinhos e espumantes para brindar no Natal e no Réveillon

São Paulo – Ainda não sabe qual bebida comprar para brindar neste Natal ou Réveillon? A seguir, sommeliers sugerem vinhos e espumantes para todos os gostos e bolsos.

As sugestões são de especialistas das importadoras Sonoma, Decanter, World Wine, Grand Cru e Mistral e da loja Wine. Das indicações, EXAME selecionou as bebidas com as notas mais altas no aplicativo de vinhos Vivino.

Freixenet Prosecco DOC

–

É cremoso, frutado, de sabor elegante e repleto de finíssimas borbulhas. Se adicionar um pouquinho de grenadine ou suco de lima da pérsia, pode virar um coquetel delicioso.

Região: Vêneto, na Itália.

Preço: R$ 139,90 na Sonoma.

Família Hermann Espumante Lírica Brut

–

Um dos melhores espumantes nacionais, feito com Chardonnay e Pinot Noir e amadurecido por 2 anos. Floral, fresco e muito equilibrado, é uma excelente opção de aperitivo, para bebericar à beira da piscina ou com canapés, saladas e peixes mais delicados.

Região: Rio Grande do Sul, no Brasil.

Preço: R$ 76,40 na Decanter.

Champagne Pierre Moncuit Blanc de Blancs Cuvée Hugues de Coulmet Brut

–

Assinado pela centenária Maison Pierre Moncuit, este Champagne Blanc revela grande elegância e frescor. A bebida fica 36 meses em contato com as borras em garrafa e revela notas de frutas brancas maduras, como peras e maçãs verdes, frutas cítricas e toques defumados, tostados e de levedura.

Região: Champagne, na França.

Preço: R$ 457 na World Wine.

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Reserva

–

Nesse espumante, é possível sentir intensamente notas aromáticas d e manteiga, brioche e amênduas da segunda fermentação em garrafa, o chamado método tradicional, mesmo utilizado em Champagnes. A bebida também tem notas de frutas brancas e cítricas, como maçã verde, pera e limão, além dos aromas de flores.

Região: Rio Grande do Sul, no Brasil.

Preço: R$ 84,92 na Grand Cru.

Alma Negra Brut Nature Rosé

–

Elaborado com a uva Malbec, esse sofisticado espumante é rico, encorpado e com um delicioso aroma de frutas maduras. A bebida tem paladar frutado, porém bem seco porque não tem adição de licor de expedição, que determina o grau de açúcar do espumante.

Região: Mendoza, na Argentina.

Preço: R$ 121,24 na Mistral.

Espumante Real de Aragón D.O. Cava Brut

–

A ceia de Natal pede um Cava brut como esse na hora do brinde. Isso porque a bebida feita pelo método tradicional, o mesmo utilizado nos champagnes, possui a acidez necessária para harmonizar com as mais diversas carnes servidas na ocasião, como lombo, tender, chester e peru.

Região: Calatayud, na Espanha.

Preço: R$ 51,94 na Wine.

Champagne Frerejean-Fréres Brut Premier Cru

–

Entre o seleto grupo de champagnes com o título de Premier Cru, é composta por 50% de Chardonnay, 30% de Pinot Noir e 20% de Pinot Meunier. O resultado é harmonioso, com aromas de pêssego branco, frutas cristalizadas, mel e brioche. Na boca, o gosto lembra maçã assada, frutas secas, propólis, amêndoas e leve cremosidade.

Região: Champagne, na França.

Preço: R$ 299,90 na Sonoma.

Villard Chardonnay Grand Vin 2017

–

A Villard foi a primeira vinícola boutique no Chile, e ainda hoje está nas mãos da família. Esse é um Chardonnay que reflete as condições excepcionais do Valle Casablanca para produzir vinhos elegantes e com bom frescor. Os oito meses em carvalho francês geram cremosidade e toques tostados fazem desse vinho um coringa à mesa. Fica ótimo com pernil de porco, tender servido com calda cítrica e massas com molhos à base de queijo.

Região: Valparaíso, no Chile.

Preço: R$ 177 na Decanter.

La Vie en Rose Brut Rosé

–

O espumante é produzido pelo Château Roubine, um dos mais antigos castelos da França, conhecido desde o século XIV. É delicado e refrescante e revela notas de frutas vermelhas frescas, como cerejas e morangos, notas florais e toques de groselhas frescas. Com boa acidez, é ideal para acompanhar entradas leves e pratos da culinária provençal.

Região: Provença, na França.

Preço: R$ 152 na World Wine.

Vinho Tinto La Flor de Pulenta Malbec 2017

–

Os vinhos da linha “La Flor de Pulenta” são os primeiros a saírem da vinícola mendocina a cada safra. Os aromas florais chamam atenção para a taça, que logo revela framboesas e notas de especiarias doces, que beliscam a ponta da língua. Este Malbec foi envelhecido por seis meses em barricas de carvalho de segundo ou terceiro uso, ganhando mais estrutura do que notas gustativas. É um vinho suculento e fresco, com sabores limpos e taninos polidos.

Região: Mendoza, na Argentina.

Preço: R$ 89,90 na Grand Cru.