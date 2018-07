10 séries inéditas previstas para chegar à Netflix ainda em 2018

São Paulo – A Netflix disponibiliza todos os meses o cardápio de estreias previstas para o período. O canal de streaming tem também uma lista com algumas das novidades exclusivas programadas para o ano todo.

Entre as novidades ainda previstas para 2018, pelo menos 10 séries inéditas devem chegar ao canal até o fim do ano. São séries originais, ou seja, produzidas exclusivamente para a Netflix e a grande maioria delas terá lançamento global.

Nem todas as séries têm data de estreia já pré-definida, mas é possível por meio de uma busca rápida adicioná-las na lista de favoritos.

Confira a seguir os seriados inéditos previstos para chegar ao canal de streaming até dezembro:

All About The Washingtons – Temporada 1

É uma série autobiográfica da família de Joey Washington (Rev. Run, também conhecido como Joseph Simmons) e sua esposa Justine Washington (Justine Simmons). Depois que Joey decide se aposentar da carreira como astro do hip-hop, sua esposa Justine aproveita a oportunidade para seguir a própria carreira.

Insatiable – Temporada 1

É uma série de comédia que conta a história de Patty, vivida por Debby Ryan, uma jovem que sofria bullying quando mais nova e decide se vingar de todos que a maltratavam no passado.

The Manolo Caro Project – Temporada 1

É uma série de comédia com toque dramático que narra a história de um homem que mantém uma vida dupla, quando a suposta amante morre, ele decide trazer os filhos que teve com ela para perto da sua esposa e demais filhos.

(Des)encanto – Temporada 1

Esta série de animação para adultos retrata a história do decadente reino medieval da Terra dos Sonhos, onde uma jovem princesa embarca nas mais loucas desventuras ao lado de seu melhor amigo e de seu demônio pessoal.

GHOUL – Temporada 1

É uma série de suspense sobre um prisioneiro que chega a um centro detenção secreto e expõe seus segredos mais vergonhosos e inimagináveis. Esta série tem um filme com o mesmo nome disponível na Netflix.

The Innocents – Temporada 1

Esta série narra as aventuras de um casal de adolescentes com poderes extraordinários. Os dois fogem para ficar junto, mas, durante a fuga, acabam despertando forças perigosas que tentarão separá-los.

Shiki Oriori: O Sabor da Juventude (Série de anime)

Com produção da CoMix Wave Films, esta série de três capítulos procura transmitir, por meio de memórias sensoriais, as delícias simples da vida e o conceito do amor que resiste ao tempo.

Dogs of Berlin – Temporada 1

Esta série conta a história de dois policiais bem diferentes forçados a trabalhar juntos a fim de combater uma guerra territorial no submundo de Berlim.

The Kominsky Method

Estrelada por Michael Douglas e Alan Arkin, esta série narra a história de um ator de sucesso relâmpago em Hollywood, que, depois da fama passageira, se transforma em um professor de atuação aclamado.

The Umbrella Academy – Temporada 1

É uma série que narra as aventuras de uma família de super-heróis em conflito. Eles terão, no entanto, que deixar as diferenças de lado e unir forças para solucionar o mistério que envolve a morte do pai.