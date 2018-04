10 séries da Netflix para quem é viciado em comida

São Paulo – Para quem é apaixonado por comida, a Netflix tem um cardápio extenso de séries que explora o universo gastronômico das mais variadas formas.

Desde competições de sobremesas incríveis, investigações de como funciona a mente criativa de renomados chefs pelo mundo e comidas para lá de exóticas, algumas séries são verdadeiras joias disponíveis no canal de streaming.

A seguir você confere 10 séries da Netflix que têm o alimento como protagonista:

Zumbo’s Just Desserts

Uma competição de confeiteiros amadores que vale o prêmio de 100 mil dólares, Zumbo’s Just Desserts é comandada pelo famoso chef australiano Adriano Zumbo.

The Big Family Cooking Showdown

A divertida série britânica The Big Family Cooking Showdown mostra a batalha entre famílias para ver quem saber cozinhar os melhores pratos da Grã-Bretanha.

Chef’s Table

Uma das mais aclamadas séries sobre comida, Chef’s Table reúne chefs do mundo todo dispostos a reinventar a gastronomia.

Anthony Bourdain: Sem Reservas

Nesta série, o escritor e renomado chef americano Anthony Bourdain desbrava o mundo à procura de verdadeiras riquezas culinárias.

Somebody Feed Phil

Nesta série, o produtor de televisão Phil Rosenthal visita locais populares em todo o mundo a fim de degustar os melhores pratos.

The Mind of a Chef

Como funciona a mente dos melhores chefs do mundo? Com a ajuda de Anthony Bourdain, The Mind of a Chef procura desvendar os mistérios por trás daqueles que conseguem fazer da comida uma arte.

Ugly Delicious

David Chang, fundador do estrelado restaurante Momofuku, convida seus amigos a experimentar pratos para lá de exóticos das mais variadas culturas.

Food, Booze & Tattos

O escritor Brett Rogers viaja pela África do Sul à procura das melhores comidas e bebidas e também dos melhores estúdios de tatuagens.

Cooked

O ativista Michael Pollan, que defende a comida caseira, quer provar em Cooked que colocar a mão na massa é a melhor maneira para manter uma dieta saudável.

Nailed It

Por um prêmio de 10 mil dólares, confeiteiros amadores tentam recriar “obras” culinárias, mas acabam descobrindo que são verdadeiros desastres na cozinha.