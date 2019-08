10 perfumes masculinos para pedir no Dia dos Namorados

–

Que tal matar dois problemas de uma vez?

Fizemos uma lista com os melhores perfumes para cada perfil (ou para cada ocasião diferente da vida).

Além de dar match com a fragrância ideal, aproveite para escolher seu presente de Dia dos Namorados.

1. O esportivo, mas refinado

— Polo Ultra Blue —

Interpretação bem refrescante e duradoura do Polo Blue, tem um mix cítrico com acordes minerais salgados.

O rosto da campanha é o lutador do UFC Luke Rochhold.

Marca: Ralph Lauren

Quanto custa? R$ 479 (100 ml)

2. O bem-sucedido

— Boss Bottled —

O atacante Phillipe Coutinho é um dos novos embaixadores da campanha do icônico perfume, com notas quentes de madeira e o doce da baunilha.

Marca: Hugo Boss

Preço: R$ 469 (100 ml)

3. O divertido

— Jimmy Choo Man Ice —

Frescor, autenticidade e intensidade estão presentes neste lançamento com notas cítricas, acordes amadeirados e fundo intenso, com almíscar e musgo.

Marca: Jimmy Choo

Preço: R$ 489 (100 ml)

4. O envolvente

— Invictus Aqua —

Também uma releitura do Invictus, o lançamento mescla o frescor das notas aquáticas com aromas mais sensuais.

Marca: Paco Rabanne

Preço: R$ 449 (100 ml)

5. O elegante

— Coach for men —

Este amadeirado aromático é uma combinação de notas frutadas, especiarias como cardamomo e vetiver e camurça no fundo.

Marca: Coach

Preço: R$459 (100 ml)

6. O seguro de si

— Obsessed —

A nota mais presente nesta fragrância é a baunilha, geralmente usada em perfumes femininos, mesclada a âmbar e madeiras.

Marca: Calvin Klein

Preço: R$ 529 (125 ml)

7. O descolado

— Green Wheat & Meadowstreet —

Fragrância genderless, leva na composição notas florais mescladas a outras cítricas e picantes, como toranja.

Marca: Jo Malone London

Preço: R$330 (100 ml)

8. O sedutor

— Light Blue Eau Intense —

Versão do já clássico Light Blue, este perfume é um contraste de refrescância com sensualidade, por causa do mix de notas cítricas com madeiras.

Marca: Dolce & Gabbana

Preço: $ 469 (100 ml)

9. O carismático

— L’Homme Idéal Intense —

Este oriental amadeirado picante reúne o doce da amêndoa com pimenta, couro, patchuli e baunilha.

Chega só em julho.

Marca: Guerlain

Preço: R$ 319 (100 ml)

10. O clássico com um toque moderno

— Colonia Set —

O primeiro dos três pequenos frascos é Colonia, ícone desde 1916.

O segundo, Colonia Pura, mais fresco. O terceiro, Colonia Intensa, com cítricos e couro.

Marca: Acqua di Parma

Preço: R$ 240 (Kit com 20 ml cada frasco)