10 panetones gourmet para ostentar neste Natal

São Paulo — Já foi a época em que os panetones eram somente aqueles tradicionais, com frutas cristalizadas. A cada ano, as marcas inovam e lançam produtos cada vez mais sofisticados.

Tem de tudo: de bicho de pé a profiteroles. O site EXAME fez uma seleção dos melhores panetones, chocotones e derivados entre as apostas dos fabricantes para o Natal de 2017. A lista é de dar água na boca.

Kopenhagen: Panetone Língua de Gato Doce de Leite

Panetone com gotas de chocolate e recheio de doce de leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com Língua de Gato. Pesa 1 kg e custa 99,90 reais a unidade.

Dona Deola: Panetone de Nutella

Tradicional bolo de origem italiana típica de Natal recheado com mousse de avelã. Custa 61,80 reais o quilo. Há uma versão mini, que custa 13,90 reais a unidade.

Confeitaria Dama: Panetone de Caramelo Salé

Panetone com massa tradicional recheado de caramelo e cobertura de chocolate com amêndoas. Pesa 750 gramas e custa 95 reais. Há uma versão de 120 gramas que custa 35 reais.

Havanna: Doce de Leite

Massa tradicional de panetone com recheio de doce de leite Havanna. Pesa 700 gramas e custa 63,90 reais. Há uma versão de 130 gramas que custa 18,90 reais a unidade.

Ofner: Panetone de Profiteroles

Receita exclusiva de panetone Ofner com pura massa de fermentação natural, recheada com profiteroles de creme de chocolate e finalizado com cobertura de puro chocolate ao leite e decorado com mais profiteroles. Pesa 1 kg e custa 109,90 reais.

Amor aos Pedaços: Panetone de Bicho de Pé

Massa de panetone lisa, acompanhada de bisnaga de recheio de Bicho de Pé, sache de açúcar cristal e espátula plástica. Pesa 820 gramas e custa 76 reais a unidade.

Lindt: Panetone de Chocolate Amargo

Panetone com gotas de chocolate amargo coberto com chocolate amargo e decorado com chocolate amargo em flocos. Pesa 1 kg e custa 99,90 reais a unidade. Há uma versão de 700 gramas que custa 79,90 reais.

Cacau Show: Panetone de Bem Casado

Panetone com recheio sabor doce de leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com açúcar. Pesa 700 gramas.

Casa Bauducco: Panetone de Chocolate com Avelãs

Massa Casa Bauducco, macia e molhada, recheada com gotas de chocolate e cobertura de chocolate com muitos bits de avelãs. Pesa 800 gramas e custa 84,90 reais a unidade.

Starbucks: Panetone de Caramelo

Massa tradicional de panetone com recheio de caramelo e gotas de chocolate meio amargo, que equilibram a doçura do recheio. Pesa 750 gramas e custa 65 reais a unidade. Há uma versão de 130 gramas que custa 22 reais.